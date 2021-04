Bad Dübener erobert mit Morsetasten den halben Globus

Bad Düben

Markus Baseler ist gelernter Maschinenbauer und schaffte es vom Hobby-Tüftler im Lkw-Modellbau zum weltweit anerkannten Hersteller von Morsetasten. Heute liefert der 56-Jährige die kleinen handlichen Tasten rund um den Globus.

Morsetasten sind ein Verkaufsschlager

2004 machte der Bad Dübener sein Hobby zum Beruf. In der Anfangszeit stand die Fertigung von Kardangelenken und anderen Teilen im feinmechanischen Bereich im Mittelpunkt des kleinen Unternehmens mit Sitz im Bad Dübener Körbitzweg. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der gelernte Maschinenbauer zum Zulieferer für den Maschinen- und Fahrzeugbau, für den er spezielle Dreh- und Frästeile herstellte.

Mittlerweile reicht das Spektrum von der Konstruktion von mechanischen Bauteilen und Baugruppen bis hin zur Fertigung qualitativ hochwertiger Dreh-, Fräs- und Blechteile für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Ein Verkaufsschlager sind seit sechs Jahren auch Morsetasten, Tastenzubehör, Antennenzubehör und -systeme sowie Gerätegehäuse aus eigener Konstruktion oder im Kundenauftrag.

Plötzlich kamen Anfragen von überall her

„Ich fröne schon seit rund 40 Jahren der Funkerei. Die ist der Ausgleich zu meinem Job. Und wenn man so ein Hobby hat, da sucht man gelegentlich nach Zubehör. Irgendwann wollte ich eine Morsetaste haben, mit der man auch draußen im Wald gut funken kann“, erzählt Markus Baseler. Er habe nichts gefunden und so begann er, eine Morsetaste für sich privat zu bauen. „Es wurden dann einige mehr und ich habe immer wieder ausprobiert und sie verbessert. Diverse Fotos davon landeten auf meiner privaten Homepage. Und plötzlich bekam ich Anfragen von überall her, ob ich diese auch verkaufe“, so der Bad Dübener. Er nutzte das Interesse und entwickelte die Morsetasten 2015 zur Serienreife.

Weltweit rund drei Millionen Amateurfunker

Eine Morsetaste dient zum Geben von Morsecodes. Mit der Taste kann man pro Minute 80 bis 100 Buchstaben senden. Das Morsealphabet ist eine international einheitliche Sprache. Die ältesten Handtasten waren Hebel an sogenannten Schreibtelegrafen. Mit ihnen wurde noch Gleichstrom getastet, der in Punkte und Striche auf Papierbändern umgesetzt wurde. Ein großes Einsatzfeld haben die Morsetasten bis heute in der Luft- und Schifffahrt.

Morsetasten in verschiedene Varianten sind derzeit der Renner des kleinen Bad Dübener Unternehmen Bamatech im Körbitzweg. Quelle: Steffen Brost

„Aktuell boomt der Markt. Denn zur Zeit gibt es weltweit rund drei Millionen Amateurfunker. Die sitzen vor allem in Japan, den USA und Deutschland“, so Baseler. Das vierköpfige Unternehmen Bamatech fertigt ausschließlich Kleinserien und verschickt diese in 62 Länder rund um den Globus. Alles was zu den Morsetasten gehört, wird in der kleinen Werkstatt am Bad Dübener Stadtrand produziert. Dafür stehen mehrere CNC-Maschinen zur Verfügung. Die Montage wird immer noch per Hand erledigt – mit großem Erfolg. Denn heute gehört das Unternehmen zu den renommiertesten Herstellern der Welt.

Technik aus Bad Düben auch auf dem Expeditionsschiff Polarstern

Neben den Morsetasten hat sich Baseler auch auf den zum Funken dazugehörigen Antennenbau spezialisiert. „Unser Sortiment reicht vom Spezialantennenbau für Tierpeilung bis zum Satellitenfunk. Unsere Technik ist unter anderem in dem Expeditionsschiff Polarstern verbaut, was im vergangenen Jahr zwölf Monate in der Antarktis war. Auch der französische Katastrophenschutz nutzt unsere Technik mittlerweile“, erzählt Baseler stolz.

Bis heute ist der Bad Dübener dem Amateurfunk treu geblieben. Meist abends nach Feierabend oder am Wochenende sitzt er regelmäßig am Funk und schickt Grüße aus der Dübener Heide in die ganze Welt. Bislang hatte er schon die halbe Welt im Kopfhörer. Viele Schuhkartons mit QSL-Karten aus Übersee, Europa und Amerika zeugen von den Kontakten. Die weiteste Verbindung gelang Baseler bisher nach Neuseeland.

Von Steffen Brost