Bad Düben

Für Linda Richter ist es ein Lebenstraum – eine eigene kleine Pension in ihrer Heimatstadt Bad Düben zu führen. Im vergangenen Jahr hat sich die gelernte Einzelhandelskauffrau gemeinsam mit ihrem Mann Tilo mit dem Landhaus Hammermühle diesen Wunsch erfüllt. Dass ein solches Vorhaben mitten in der Pandemie problematisch werden könnte, wusste die 33-Jährige. Um den Mut und den Enthusiasmus, mit dem sie das Projekt dennoch durchzogen, sehen sie sich nun gebracht. Staatliche Hilfen haben sie zwar anfangs noch bekommen, nun nicht mehr. Und es könnte noch dicker kommen, wenn ihr Traum angesichts der prekären Lage nun gar ganz platzen würde.

Rückkehr nach zehn Jahren in die Heimatstadt

Doch der Reihe nach: Zehn Jahre lebten die Richters nicht in der Kurstadt, Anfang 2019 kehrten sie zurück, „aus Liebe zu Bad Düben, weil wir die Stadt unterstützen wollen, weil es unsere Heimatstadt ist“, sagt Tilo Richter. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass für die Pension Am Mühlläufer ein neuer Pächter gesucht wird. Das erste Gespräch mit dem Verpächter machte Mut für mehr. Und das trotz der Corona-Pandemie, die immer mehr um sich griff. „So richtig in Stein gemeißelt war es erst, als unser Verpächter uns mit den Worten „In der Krise an die Zeit nach der Krise denken“, Mut machte, nicht aufzugeben, bevor es angefangen hat.“

Lesen Sie auch

Bad Düben startet mit Schnelltests: Wie ist die Resonanz?

So hält Bad Düben in Corona-Zeiten zusammen

Bad Dübener Geschäftsleute protestieren gegen Schließung

Eine immense Summe in die Renovierung gesteckt

Gemeinsam mit der Schwiegermutter setzte sich die ehemalige Einzelhandelskauffrau zusammen und überlegte, wie die Räume mit viel Liebe zum Detail neu gestaltet werden könnten: „Anfang April ging es nach der Schlüsselübergabe los. Wände streichen, Möbel kaufen, Küche aufbauen – alles, was zum Renovieren dazu gehört.“ Rund 25 000 bis 30 000 Euro haben sie investiert. Mitte Juni kamen die ersten Gäste, genossen die Ruhe mitten in der Dübener Heide. „Die zu 100 Prozent positiven Resonanzen bestätigten uns, dass wir alles richtig gemacht haben.“

Von 100 auf null

Alles schien gut zu laufen – bis zu dem Tag, an dem sich die Politik darauf geeinigt habe, die Schrauben pandemiebedingt anzuziehen, sagen die Richters. Für die Pension hieß das: Aus einer 89-prozentigen Auslastung der zu diesem Zeitpunkt erst vier, dann fünf – mittlerweile sind es sechs – Zimmer plus Ferienwohnung wurde eine 3-prozentige, es ging faktisch von 100 auf 0. Ein herber Rückschlag für das Paar, das mit den drei Töchtern in einer Einliegerwohnung auf dem Grundstück der Eltern wohnt. „Da wir persönlich keinen Wert auf großen Luxus legen, waren wir der Meinung, dass wir die paar Wochen schon finanziell überstehen. Laut Medien hatten wir ja auch Anspruch auf die Bazooka-Corona-Hilfen. Leider hat sich der Rettungsschirm „als Wasserpistole ohne Wasser entpuppt“, sagt Tilo Richter. „Nach endlosem Hin und Her wurden uns zumindest die November- und Dezember-Hilfen gewährt. Diese haben aber nicht mal im Ansatz für die laufenden Kosten gereicht.“

Mut wird bestraft

Noch dicker kam es, als das Paar die Nachricht ihres Steuerberaters erreichte, dass Unternehmen, die nach dem 1. Mai 2020 gegründet wurden, bei der Phase 3 der Coronahilfen komplett ausgenommen sind. Tilo Richter ist sauer: „Ich finde das eine bodenlose Frechheit, diese rauszulassen. Das bedeutet, alle mutigen Menschen, die ungeachtet der Pandemie ihr Projekt gestartet haben, werden jetzt am langen Arm der Politik verhungern. Egal, ob sie ein Hygiene-Konzept haben oder nicht. Unsinnigerweise wurden ja noch die November- und Dezember-Hilfen gezahlt. Die müssten aber bei der Schließung des Unternehmens natürlich zur Rückzahlung ausstehen. Dazu kann man nur sagen ,Planlos geht der Plan los“’.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geduld des Verpächters hilft zu überleben

Wie lange sie in dieser verzwackten Situation durchhalten können, wissen sie nicht. Sollte das Landhaus Hammermühle schließen müssen, sei dies das endgültige Aus, dessen ist sich Tilo Richter sicher: „Wer so eine Pension betreibt, ist sieben Tage die Woche für seine Gäste da. Das macht nicht jeder.“ Hilfen der Stadt seien nicht möglich, es sei aber auch für die Kommune ein Verlustgeschäft: Je weniger Gäste in den Pensionen und Hotels übernachten dürfen, desto weniger sind auch in der Stadt. „Wir haben zum Glück einen Verpächter, der voll und ganz an das glaubt, was wir machen, und uns jederzeit unterstützt. Nur deshalb haben wir bis zum heutigen Tag wirtschaftlich überlebt.“

Modell Augustusburg als Vorbild

Was sich die Richters wünschen? Der Blick geht nach Augustusburg bei Chemnitz: Die Stadt will mit einem touristischen Modellprojekt einen Weg aus dem Corona-Lockdown finden. Gäste, die künftig ein Hotel, Museum oder Restaurant in Augustusburg besuchen möchten, sollen das nach einem erfolgreichen Schnelltest dürfen, die Kommune richtet dafür ein Zentrum für kostenlose Schnelltests ein. „Wir hoffen, dass sich dieses Modellprojekt weiterhin durchsetzt und Schluss ist mit „nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown“.

Von Kathrin Kabelitz