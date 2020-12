Bad Düben

Ab wann können wir das schnelle Internet nutzen? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Bad Dübener, so auch im Altstadtgebiet. Im Frühjahr, so berichten Anwohner, sei das Glasfaserkabel verlegt worden, mit der Aussicht: Anschluss wird im letzten Quartal scharf gestellt. Bisher tue sich aber nichts. Ungeduldig sind vor allem jene, die vor einem Jahr bei der Deutschen Glasfaser GmbH auf einen Anschluss verzichtet haben – im Vertrauen darauf, dass die Telekom auch Kabel verlegt. Bei der Telekom habe es nur ausweichende Antworten gegeben.

Zeitplan für Inbetriebnahme einzelner Straßen gibt es nicht

Verbindliche Termine hat auch die LVZ auf Anfrage nicht bekommen. Eine Mail-Anfrage an die Pressestelle der Telekom blieb bisher unbeantwortet. Reagiert hat dagegen das Landratsamt Nordsachsen. Leider bestehe, so Breitbandausbaukoordinator Danny Trodler, aktuell keine Möglichkeit, einen genauen Zeitplan für die Inbetriebnahme einzelner Straßen vorherzusagen. „Wir können jedoch mitteilen, dass kontinuierlich weitere Anschlüsse buchbar werden. Zusätzlich haben alle Eigentümer die Möglichkeit, sich auf www.telekom.de/schneller für die neuen Anschlüsse zu registrieren. Auch hier erhalten die Bürger eine Nachricht, sobald der jeweilige Anschluss gebucht werden kann.“

Anzeige

Lesen Sie auch

Bad Düben erhält bis 2020 über die Telekom schnelles Internet

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum schnellen Internet in Bad Düben

Rund 150 Haushalte können neuen Tarife bereits buchen

Aktuell können in Bad Düben bereits rund 150 Haushalte die neuen Glasfasertarife buchen, weitere Adressen kommen fortlaufend hinzu. Die Eigentümer würden zeitnah durch die Telekom über die Buchbarkeit der Anschlüsse informiert. „In der Regel erfolgt diese Information via Postwurfsendung, welche durch regionale Vertriebspartner realisiert wird“, so Trodler.

Arbeiten im Alaunwerk beginnen bald

Im Stadtgebiet sind die Tiefbau- und Montagearbeiten weitgehend abgeschlossen. Lediglich im Alaunwerk müssen Anwohner mit Baumaßnahmen rechnen. Diese beginnen zeitnah. Für die restlichen Stadtteile hat das Projektteam des Landkreises die durch die Stadtverwaltung, Telekom und die bauausführenden Unternehmen durchgeführten Tiefbauabnahmen begleitet.

Von ka