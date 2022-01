Wellaune

Am europaweiten Gedenktag an die Opfer der Naziherrschaft haben im Bad Dübener Ortsteil Wellaune Vertreter der Stadt, der Stadtratsfraktionen und von Verbänden am Donnerstagvormittag der Opfer des Faschismus gedacht und vor dem Gedenkstein am Friedhof Blumen niedergelegt. Der stellvertretende Bürgermeister Werner Wartenburger (SPD) erinnerte in eindrucksvollen Worten an die Gräueltaten im zweiten Weltkrieg. „Bis heute wird dieses traurige Kapitel oft totgeschwiegen. Auch damals haben Intoleranz, Respektlosigkeit und starker Egoismus zu solchen Taten geführt. So etwas darf nie wieder passieren“, mahnte Wartenburger. Der Stadtrat erinnerte an den Todesmarsch der KZ-Häftlinge des Lagers Neu-Stassfurt, der 1945 unter anderem auch durch die Region führte. Mit einer Schweigeminute wurde der vielen Toten aus der Zeit des Nationalsozialismus gedacht.

Gedenktag gibt es in Deutschland seit 1996

Der 27. Januar ist den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet – jenen Millionen Menschen, die unter der Nazi-Herrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Soldaten der Roten Armee hatten an diesem Tag des Jahres 1945 die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreit. Bundespräsident Roman Herzog führte den Holocaust-Gedenktag 1996 in Deutschland ein. 2005 erklärte die UNO den 27. Januar zum internationalen Gedenktag.

Von Steffen Brost