Bad Dübener machen mit „Freude schöner Götterfunken“ Mut

Bad Düben

Die Bad Dübener Kati Mennert und Tino Stiegler setzten am Sonntagabend gemeinsam mit vielen anderen Musikern in Sachsen und Deutschland ein Zeichen gegen die Corona-Krise. Von ihrer Wohnung in der Brunnenstraße 1b in Bad Düben spielten sie am offenen Fenster mit ihren Gitarren „Freude schöner Götterfunken“. „Wir haben das am Sonnabend irgendwo gelesen und spontan entschieden, dass wir mitmachen. Es soll zeigen, dass wir gemeinsam stark sind, und es soll Mut und Hoffnung in der aktuellen Krisenzeit geben“, sagte Tino Stiegler.

Duo musiziert sonst in der Band ...see you

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Kati Mennert macht der Dozent auch in seiner Freizeit gern Musik. Mit noch zwei Freunden gründeten sie vor drei Jahren die Band ...see you. Im vergangenen Jahr war dann der erste große Auftritt beim Weinfest in Gruna. Mittlerweile umfasst ihr Repertoire etwa 100 Titel. Das sind meist Ohrwürmer der vergangenen drei Jahrzehnte sowie Titel von den Beatles, Silly und Pink Floyd.

Bad Dübener wollen auch bei künftigen Aktionen mitmachen

Wenn in den nächsten Tagen erneut ein Aufruf zu solchen spontanen Konzerten an Fenster und Balkonen gestartet werde, dann wollen die beiden Bad Dübener mit Gitarre und Verstärker auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Vorgemacht haben das in den vergangenen Wochen bereits die Italiener. Zwischen Mailand und Sizilien erklingt seit Beginn der Corona-Epidemie allabendlich viel Musik von Balkonen und aus Fenstern. Menschen singen und musizieren gegen die Krise.

Von Steffen Brost