Bad Dübener wehren sich gegen geplanten Funkmast

Bad Düben

Anwohner des Bad Dübener Ortsteils Hammermühle machen gegen einen geplanten Funkmast in der Waldstraße mobil, wollen jetzt eine Bürgerinitiative gründen. Zudem wurden Unterschriften gesammelt. Eine erste Aktion erbrachte innerhalb kurzer Zeit 40 Unterschriften, jetzt soll weiter um Unterstützung geworben werden, so ein Sprecher. In einem Schreiben an die LVZ haben sie ihre Ablehnung begründet.

Anwohner verweisen auf gesundheitliche Risiken

Wie berichtet will die Deutsche Telekom im Ortsteil Hammermühle einen Funkmast errichten – der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung sein gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben erteilt. Die abschließende Entscheidung trifft das Bauordnungsamt des Landkreises. „Mit großer Bestürzung haben wir vom einstimmigen Beschluss des Stadtrats erfahren, mitten im Wohngebiet einen Sendemast errichten zu wollen, obwohl inzwischen zahlreiche Studien die damit verbundene Gefahr für Mensch und Umwelt belegen. Diese kommen unter anderem zum Ergebnis, dass die Krebsrate im Umkreis von 400 bis 500 Metern eines solchen Mastes signifikant ansteigt. Konzentrationsprobleme, neurologische Schädigungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Störungen sind nur eine Auswahl von Beschwerden, die in diesem Radius vermehrt auftreten“, heißt es seitens der BI.

Solche Studien würden aber nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, „da sie nicht den Interessen des Marktes entsprechen.“ Besonders betroffen seien Kinder – „gerade in der Umgebung des geplanten Sendemastes aber haben sich viele junge Familien niedergelassen, die sich bewusst für ein Leben „im Grünen“ entschieden haben und die nicht bereit sind, ihre Kinder dem Risiko einer intensiven Strahlung auszusetzen. Auch Anwohner, die schon lange hier leben, würden ungefragt vor vollendete Tatsachen gestellt.

Grundstückswerte sollen sinken

Für die BI spielen nicht nur gesundheitliche Faktoren eine Rolle: „Für Grundstücksbesitzer und Investoren dürfte auch von Interesse sein, dass laut dem Ring Deutscher Makler die Grundstückswerte in der Umgebung eines solchen Mastes um bis zu 50 Prozent sinken. Die Attraktivität des Ortsteils geht verloren.“ Hinzu käme, dass die Hammermühle flächendeckend mit Glasfaser versorgt worden ist. „Wer wirklich unter schwachem Empfang leidet, kann über WLAN telefonieren. Es gibt also keinerlei Bedarf, der dieses hohe Risiko rechtfertigen würde.“ Anstatt einen solchen Mast in unmittelbare Nähe eines Landschaftsschutzgebiets mitten in den idyllischen Ortsteil Hammermühle zu setzen, müsse ein neuer Standort gefunden und ein möglichst großer Sicherheitsabstand zur Bebauung eingehalten werden, um die Anwohner zu schützen: „Es geht nicht darum, sich dem technischen Fortschritt zu verwehren, dennoch muss auch in dieser Standortentscheidung die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.“

In anderen Gemeinden ist der Widerstand geglückt

„Handeln wir also rechtzeitig“, so die BI. In vielen Gemeinden sei Widerstand bereits geglückt. Sendemasten durften nicht gebaut, mussten an einem neuen Standort errichtet oder sogar wieder abgebaut werden. So vor einigen Jahren in Kossa. Dort gab es monatelang Proteste, weil der favorisierte Standort in der Nähe einer Kita lag. Letztlich wurde der Mast an einer anderen Stelle gebaut.

Die BI ist zu erreichen unter sendemast.hammermuehle@gmail.com. Infos finden sich in der Broschüre „Mobilfunk – Die verschwiegene Gefahr“ von Klaus Weber (als PDF verfügbar) und bei der Verbraucherzentrale „Diagnose: Funk“.

Von LVZ