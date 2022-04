Bad Dübenerin entwirft Kleidung für Babys mit besonderen Bedürfnissen

Bad Düben/Kossa

Vom Design des Stoffes bis zum Kleidungsstück, dem Versand und auch den Onlineshop – wenn man ein Produkt von Nählilie bestellt, kann man sicher sein, Emilie Ott hat alles selbst gemacht. Die Bad Dübenerin baut sich mit ihrem Onlineshop Nählilie ihre eigene Firma auf.

Die 24-Jährige ist gelernte Friseurin – in ihrer Firma Nählilie übernimmt sie die Posten der Designerin, Schneiderin, Fotografin, Social Media-Managerin, Buchhalterin und Logistikerin. Die Gewissenhaftigkeit vereint mit ihrer herzlichen, offenen Art fallen sofort auf. Ihr Ziel: von ihrem Onlineshop und den Designs leben zu können. Erst vor zwei Jahren, während der Schwangerschaft, hat sie ihre Liebe zum Nähen entdeckt.

Emilie ist eine Macherin

Am Tag vor der Abschlussprüfung als Friseurin kam ihr Sohn auf die Welt. Doch Emilie hält nichts auf. Bereits zwei Wochen nach der Geburt hat sie wieder mit Übungen für ihre Prüfung begonnen. Aufgrund der Coronapandemie musste die jedoch zweimal verschoben werden. Als sie ihren Abschluss in der Tasche hatte, war sie zum zweiten Mal schwanger. Während der Elternzeit und dem Mutterschutz entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Nähen. Bei einer Freundin sitzt sie das erste Mal an der Nähmaschine und beginnt damit, Kleidung für ihren Sohn zu nähen.

Emilie Ott lebt in Bad Düben, zusammen mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern wuppt sie den Familienalltag. Die junge Mutter sprüht vor Energie, berichtet wie selbstverständlich von Abenden an der Nähmaschine. Neben ihrem neuen Job im Callcenter baut sich die 24-Jährige gerade ihre eigene Marke über Instagram auf.

Ihre Designs hält Emilie Ott neutral. Die Kollektion trägt den Namen „Süße Safari“. Auch die Motive hat Emilie auf dem iPad gezeichnet. Quelle: Emilie Ott

Unterstützung von Familie und Freunden

Ihr Atelier im Keller ihres Elternhauses in Kossa ist gerade fertig geworden. Liebevoll hat sie hier ihr Fotoset, einen Tisch zum Arbeiten sowie einen Schrank für die fertigen Teile untergebracht. Ihr ehemaliges Schlafzimmer wurde zum Arbeitsraum. „Wir haben aktuell in Bad Düben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da ist mit zwei Kindern nicht auch noch Platz für meine Nähmaschine und all die Sachen“, sagt Emilie.

Sie öffnet die Schranktüren, dahinter hängen auf kleinen Bügeln Bodys, Hosen, T-Shirts und Kleidchen in hellen, neutralen Farben. Das Material fühlt sich unglaublich weich an. Darunter steht ein Ordner mit Schnittmustern. „Wie bei Erwachsenen gibt es auch hier Unterschiede – aber ich habe ja meine Kinder, wenn etwas nicht passt, ändere ich die Schnittmuster“, erzählt Emilie. Seit ein paar Monaten hat sie sich auf weitere Änderungen spezialisiert.

Ihre Spezialität: Besondere Bedürfnisse

„Mich hat eine Mutter kontaktiert, dass ihr Baby eine Magensonde benötigt. Und gefragt, ob ich den Body anpassen kann“, sie greift in den Schrank und zieht einen Body raus. Druckknöpfe verlaufen über den Bauch. „Oft werden Bodys dann zurechtgeschnitten, oder die Schläuche müssen irgendwo durchgefädelt werden, das ist im Alltag einfach unpraktisch“, erzählt Emilie. Daraufhin hat sie einige Modelle genäht. Unter der Rubrik „Special Fashion“ finden sich Modelle für Frühchen sowie die Sondenbodys.

Die besonderen Fälle liegen jetzt in Emilies Fokus. „Ich stehe inzwischen mit der Uni-Klinik Leipzig in Kontakt und versuche gerade noch, weitere Partner zu finden, um Eltern, deren Babys besondere Anforderungen haben, auch mit moderner, schöner Babykleidung auszustatten.“ Die junge Mutter braucht dann wenige Tage, um die Sonderanfertigungen zu nähen und zu verschicken. Auch Eltern von Frühchen zählen zu ihren Kunden. „Natürlich kostet es etwas mehr, als ein einfacher, weißer Body bei den herkömmlichen großen Anbietern – aber als Eltern möchte man sein Baby auch mal schön anziehen, für Fotos, Familienbesuche, Geburtstage, Hochzeiten – und das auch, wenn es mit Fehlbildungen zur Welt gekommen ist oder so etwas wie eine Magensonde benötigt.“

Bei dem speziellen Body verläuft eine Druckknopfreihe über den Bauch. So kann man leichter auf die Magensonde eingehen. Quelle: Emilie Ott

Alles selbst gemacht

Die Preise auf Emilies Webseite liegen zwischen 20 Euro für eine kleine Hose bis hin zu 50 für ein vollständiges Set. Die Preise passt sie an ihre Arbeitszeit und die Materialkosten an. „Die reine Nähzeit ist für eine Hose so 30 Minuten, für ein Jumpsuit oder eine aufwendige Jacke gehen schon mal 90 Minuten drauf. Allerdings habe ich da noch nichts verpackt und fotografiert“, beschreibt Emilie den Zeitaufwand.

Direkt gegenüber vom Schreibtisch, befindet sich das Fotoset, in dem Emilie ihre Kollektionen fotografiert. Auch hier hat sie alles selbst gemacht. Quelle: Juliane Staretzek

Am Anfang hat Emilie Stoffe gekauft „Dann bin ich beim Verkauf aber bei plus/minus null rausgekommen – und das kann es ja auch nicht sein“, erzählt die 24-Jährige. Dann hat Emilie zu Tablet und Stift gegriffen und selbst Designs für Stoffe gezeichnet. Emilie öffnet weitere Schranktüren, dahinter stehen riesige Rollen, darauf einige Meter an Stoff. Gedruckt wird er in der Region. „Den Stoff mit den eigenen Designs verkaufe ich auch in meinem Onlineshop, das funktioniert auch erstaunlich gut“, erzählt die Bad Dübenerin.

Die Arbeit, die Emilie in ihr Unternehmen steckt, findet nicht nur an der Nähmaschine statt. „Das ist ungefähr ein Drittel“, erzählt sie, „dann müssen die Kleider fotografiert werden, auf der Webseite und bei Instagram eingepflegt werden, und die Buchhaltung muss auch gemacht werden“, berichtet die zweifache Mutter. Hilfe gibt es hierbei von der ganzen Familie. Nach einem Jahr geht nun auch ihre Tochter in die Tagesbetreuung. Emilie beginnt einen neuen Job. „Erstmal in Teilzeit mit 35 Stunden, da ich mich auch um meinen Shop kümmern möchte“, beschreibt sie.

Bis zu 15 Bestellungen die Woche

„Die meisten Bestellungen und Anfragen kommen am Wochenende rein, dann wenn die Leute Zeit haben, auf Instagram zu schauen.“ Etwa 15 Bestellungen sind es derzeit pro Woche. So verbringt Emilie Ott einige Abende im Keller ihres Elternhauses, macht sich Musik an und lässt die Nähmaschine rattern.

Nählilie im Internet Online-Shop: www.naehlilie.de Instagram: Nählilie

Die größte Unterstützung ist dabei ihr Ehemann, der sich um die Kinder kümmert oder ihr bei vielen Aufträgen den Rücken frei hält. Emilie deutet verliebt auf ihre Overlock Nähmaschine: „Die habe ich auch von ihm bekommen.“ Mit der speziellen Maschine lassen sich Säume schneller nähen. Unter dem Tisch stapeln sich gefaltete, flache Kartons. „Die sind schon bereit für die nächsten Bestellungen“, Emilie Ott hat wieder ein volles Wochenende an ihrer Nähmaschine vor sich.

Von Juliane Staretzek