Mit der derzeitigen Corona-Politik der Bundesregierung ist Heidrun Klatte unzufrieden. Nun will die 62-Jährige nicht mehr ruhig sein, sondern ihren Protest hörbar machen. Dafür greift die Bad Dübenerin derzeit jeden Vormittag zur Gitarre.

