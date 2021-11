Bad Dübens Bike- und Skatepark: Wann geht es los?

Bad Düben

Förderfähig ist das Projekt, der Antrag auf 90 Prozent Zuschuss ist gestellt – noch aber liegt der Bescheid über Förderung aus dem Bereich Kohle- und Strukturförderung für das 311000 Euro teure Projekt nicht vor. Dennoch ist es Zeit, dass Ideen und Überlegungen für den Bike- und Skatepark an der Durchwehnaer Straße in Bad Düben in strukturierte Bahnen gelenkt werden. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sieht sie gar schon am Ziel, wie sie beim Stadtrat schmunzelnd durchblicken ließ. Denn was würde besser passen, als wenn das ehrgeizige Projekt, das der Dübener Guido Scholz samt einer Gruppe Jugendlicher von den Biberlines angeschoben hat, zum Stadtfest-Wochenende im Mai 2022 an den Start gehen könnte?

So könnten Pumptrack und Dirtline (rechts) nach ersten Vorstellungen von Guido Scholz, einem der Ideengeber für das Projekt, mal aussehen. Quelle: privat

Sportlich, das wissen die Bauexperten, klingt das allemal. Egal, zu welchem Termin, ob komplett oder nur ein erstes Teilstück: „Für uns wäre das nach mehr als drei Jahren Planung, Hoffen und Kämpfen ein großes Highlight“, sagt Guido Scholz.

Guido Scholz (rechts) und Max Kuntze mit Plänen für den Pumptrack in Bad Düben Quelle: Manuel Karschau

7500 Quadratmeter Fläche

Dennoch geht es nur Schritt für Schritt, bevor es rollt. Zuletzt hatte eine Ideenskizze des Evangelischen Schulzentrums für Irritationen gesorgt, die für den geplanten Schulcampus II Teilareale des Bike- und Skateparks einbezog. „Wir hätten dann nur ein Drittel der Fläche gehabt“, so Guido Scholz. 100 mal 75 Meter – die es nun auch werden sollen – braucht es Platz für asphaltierten Pumptrack, Dirtline mit künstlichem Anlauf und einer Backline sowie Geschicklichkeitsparcours für die Kleinen nebst Wegen, Bänken und Grün. Im Ausschuss für Technik und Kurortentwicklung (ATK) wurden Pläne und Bedenken plus Alternativvorschläge jetzt nochmal diskutiert. „Für die Stadt heißt das natürlich, Kompromisse zu finden. Wie es am günstigsten für alle Beteiligten sein wird, muss gemeinsam mit einem Planungsbüro entworfen werden“, ist Guido Scholz nach seinem Gespräch im Ausschuss klar.

Ausschreibung muss erfolgen

Sobald der Mittel-Bescheid da ist, läuft das Ausschreibungs- und Genehmigungsprozedere an, sagt Markus Krisch vom Bauamt. Ehe die Erdarbeiten starten können, werde einige Zeit vergehen, was auf einen Baubeginn im zweiten Quartal hindeute. Anspruchsvoll seien die Arbeiten insofern, dass beispielsweise beim Pumptrack Kurven und Hügel topografisch so gestaltet werden, dass es am Ende auch wirklich als Pumptrack genutzt werden kann. Dazu brauche es kompetente Partner, macht Krisch klar, „einer, der weiß, wie so etwas geplant wird und der, der es ausführen kann.“

Alles was rollt

Im Oktober 2019 hatte Guido Scholz zusammen mit Jugendlichen die Idee einer Anlage, die von allen Rollsportbegeisterten jeden Alters kostenlos. aber auch Sportlern genutzt werden kann, erstmals vorgestellt. Das Projekt stieß auf großes Interesse, zwischenzeitlich waren rund 20 junge Leute dabei. Stadt und Stadträte haben sich zum Vorhaben bekannt, doch es bleibt ein mühsames Verfahren. Mit über 300 000 Euro muss schließlich ein enormer Batzen Geld aufgetrieben werden. Trotz Fördermittelzusage brauchen die Biberliner Spenden. Einiges an Geld haben sie durch Aktionen wie Sächsischer Mitmachfonds, Ur-Krostitzer-Aktion oder Verkauf von selbst gebauten Futterhäuschen schon selbst gesammelt. „Mit dem Geld kann die Anlage gebaut werden, wir wollen aber auch das Drumherum mit Bänken, viel Grün und eventuell ein paar Spielgeräten für die kleinen Geschwister der großen Rollsportler gestalten“, so Scholz.

