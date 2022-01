Wann öffnet das Museum inklusive neuer Dauerausstellung, wie geht es mit Schloss Schnaditz weiter, was tut sich in der Durchwehnaer Straße in puncto Sanierung Sportplatz und Bau der Pumptrackanlage und wie präsentiert sich der alte Hörsaal nach dem Umbau? Vor diesen und vielen weiteren Fragen stehen die Stadt Bad Düben und Bürgermeisterin Astrid Münster in den kommenden Monaten. Quelle: und Montage: Wolfgang Sens