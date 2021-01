Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster war einzige Vertreterin der Kommunen am Runden Corona-Tisch in Dresden. Eine ihrer Forderungen an die Landesregierung: Städte und Gemeinden müssen stärker in die Entstehung neuer Regelungen einbezogen werden. Im LVZ-Interview sieht sie die aktuelle Kommunikation noch immer kritisch.