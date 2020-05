Bad Dübens Bürgermeisterin vertritt Kommunen am Runden Tisch in Dresden

Bad Düben/Dresden

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) vertritt am Donnerstagabend Sachsens Kommunen bei einem Runden Tisch, zu dem Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) um 18 Uhr in die Staatskanzlei eingeladen hat. An der rund 20-köpfigen Runde werden unter anderem Schüler- und Elternvertreter, Beschäftigte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie Unternehmer teilnehmen. Moderiert wird die Veranstaltung, die live im SachsenFernsehen und über das Internet übertragen wird, vom Theologen und SPD-Landtagsabgeordneten Frank Richter.

Anruf aus der Staatskanzel kam vor einer Woche

Warum ausgerechnet sie für die Expertenrunde auserkoren wurde, weiß Astrid Münster nicht. „Letzten Mittwoch erreichte mich ein Anruf mit der Anfrage. Dass ich nun offenbar die einzige Vertreterin der Kommunen bin, hab ich erst im Laufe der Woche erfahren.“ In den letzten zwei Krisen-Monaten habe sie immer mal wieder Kontakt zu Regierungssprecher Schreiber gehabt, bei denen es auch um eine bessere Kommunikation zwischen Landesregierung und Kommunen ging.

Termin war frei – also „habe ich Ja gesagt“

Die Chance, Interessen und Erfahrungen der Kommunen zu erläutern und zu vertreten , nehme sie an: „Ich habe in den Terminkalender geschaut, ob Tag und Zeit frei sind und hab gesagt: Ja, mach ich.“ Auf rund zwei Stunden ist die Runde angesetzt. Es wird zum einen um Erfahrungen gehen, „die wir in den letzten beiden Monaten gemacht haben“ sowie um die neue Corona-Schutzverordnung, die am 6. Juni in Kraft tritt. Ihr sei wichtig, rüberzubringen, „wie aus Sicht der Stadt und des Landkreises Krisenbewältigung und Kommunikation abgelaufen sind. Ansprechen möchte ich erläutern, welche Erwartungen wir künftig an Rechtsverordnungen haben.“

Die Zeit sei da, „nicht mehr nur auf Sicht zu fahren“. Daraus könnten sich Forderungen nach Parametern für das Handeln hinsichtlich des jeweiligen Desinfektionsgeschehens ergeben. „Oder ein Handlungsrahmen, den der Freistaat für die Landkreise vorgibt.“ Dies sei wichtig, „für eine bessere Planbarkeit und Kommunikation mit den Bürgern, die ganz konkrete Fragen haben wie beispielsweise zur Gastronomie, Öffnung von Frei- oder Schwimmbädern.“ In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe sie bereits mit Amtskollegen gesprochen, aber auch mit Landrat und Wirtschaftsförderung des Landkreises sowie Stadträten und Ortsvorstehern, Vertretern von Wirtschaft und Gastronomie.

