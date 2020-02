Bad Dübens Bundespolizei wird international

üdvözöljük! bei der Bundespolizei

Ungarische Laute oder Wiener Dialekt bei der Bundespolizei im nordsächsischen Bad Düben? Ja, es gibt Beispiele für die Einstellung von Polizeibeamten aus anderen EU-Staaten. Szilárd Ling, 35 Jahre alt, ehemals Hauptfeldwebel in der ungarischen Polizei, hat einen solchen Weg beschritten und konnte jetzt von Abteilungsführer Polizeidirektor Jürgen Kollenrott in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben eingestellt und vereidigt werden.

Polizeimeister Szilárd Ling. Quelle: Steffen Milz

Ausbildung muss in Deutschland anerkannt werden

Möglich sind solche Berufswege, wenn der- oder diejenige den Abschluss über das Bundesverwaltungsamt anerkennen lässt. Wenn dann auch noch das Eignungsauswahlverfahren erfolgreich bestanden wird, steht einer Karriere in der Bundespolizei fast nichts mehr im Wege.

Ausbildung in Ungarn absolviert

So wie Szilárd Ling, der jetzt als Polizeimeister in der 3. Hundertschaft seinen Dienst absolviert. Aufgewachsen ist er in Ungarn, hat in Tokaj das Gymnasium besucht, anschließend die Fachmittelschule für Polizeiwesen absolviert und war von 2005 bis 2009 im Streifendienst in der Stadt Gödöllö tätig. Es folgte eine Verwendung als Regional-Kommissar in der Stadt Hatvan und von 2011 bis 2015 der Dienst im Polizeipräsidium Budapest, Polizeidirektion X. Bezirk. Parallel zum dienstlichen Alltag studierte Szilárd Ling an der Universität St. Stephen in Gödöllö an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und erlangte den Abschluss Bachelor in Andragogik – das „Verstehen und Gestalten der lebenslangen Bildung von Erwachsenen“.

Neustart vor sechs Jahren

2014 kam dann die Neuorientierung. Unmengen Überstunden, der Dienst im X. Bezirk, nach eigener Aussage vergleichbar mit Berlin-Neukölln, und in Erwartung des zweiten Kindes, zog es ihn und später auch seine Familie nach Deutschland. Er ging nach Leipzig, arbeitete erst als Staplerfahrer und Lagerist, später als Personalrekrutierer und schließlich als Personalreferent bei verschiedenen Personaldienstleistern.

Kontakt zur Bundespolizei auf einer Jobmesse

Auf einer Jobmesse, auf der Szilárd Ling selbst beruflich aktiv war, entstand der Kontakt zur Bundespolizei, der in einer Bewerbung und der jetzigen Einstellung mündete. Dass er sofort heimatnah eingestellt wurde, freut ihn sehr. Allerdings erwarten ihn die nächsten fünf Monate erst einmal Praktika auf dem Bahnhof und dem Flughafen Leipzig sowie fachtheoretische Unterweisungen in Neustrelitz. Für Ling hat sich, wenn man so will, über die Jobmesse ein Kreis geschlossen.

Auch ein Österreicher arbeitet in Bad Düben

Mit seiner europäischen Biografie steht Szilárd Ling in seiner Hundertschaft nicht allein. Bereits 2019 kam ein waschechter Österreicher aus der Steiermark in die Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Er absolvierte allerdings seine Ausbildung im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg. Er ist nun in der gleichen Hundertschaft wie Ling.

Von Michael Marx