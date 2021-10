Bad Düben

Die schlechten Nachrichten für Bad Dübens Eltern kommen zum Ende des Jahres. Das ist auch 2021 so. Sie zu überbringen, obliegt wie so oft dem Stadtrat, der am Donnerstag die Erhöhung der Elternbeiträge mehrheitlich beschlossen hat. Demnach kommen ab Januar über 260 Euro Mehrbelastung jährlich auf Eltern zu, die ihre Kinder pro Tag neun Stunden in der Krippe betreuen lassen. Bei neun Stunden Kindergarten summiert sich das auf rund 158 Euro mehr. Sechs Stunden Hortbetreuung werden 85 Euro teurer.

Ausbaden müssen es die Familien

Auch wenn es Jahr für Jahr die gleiche Prozedur ist – für eine emotionale Debatte sorgt das Thema allemal. Umso mehr steigt das Unverständnis bei den Betroffenen. Simone Gensichen, Elternsprecherin und Initiatorin der BI Menschenskinder, ist wie so oft in den letzten Jahren auch an diesem Abend im Ratssaal. Der Frust sitzt tief: „Ausbaden müssen es die Eltern.“

Gestiegene Personalkosten

Bereits Mitte des Jahres habe sich mit der Feststellung der Betriebskosten abgezeichnet, dass die Beiträge ansteigen, so Kämmerer Sylvio Grahle. Die Lohn- und Gehaltsspirale dreht sich weiter nach oben, allein im letzten Jahr sind die Personalkosten um 7,6 Prozent gestiegen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Weniger angemeldete Kinder, größtenteils Notbetreuung – das schlägt sich letztlich in den Elternbeiträgen nieder. Mit dem neuen Hort habe all das nichts zu tun, machte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) deutlich. Zwar gäbe es Signale aus Dresden, dass die Modifizierung des Kindertagesstättengesetzes Ende des Jahres Thema ist, ob dies dazu führe, dass der Landeszuschuss adäquat zu den Betriebskosten steige, sei aber fraglich.

251 Euro für die Neun-Stunden-Betreuung

In konkreten Zahlen heißt das ab Januar: Für neun Stunden Betreuung von Krippenkindern sind dann 251,40 Euro pro Monat zu zahlen (derzeit 229,64 Euro), für neun Stunden Betreuung von Kindergarten-Kindern 151,89 Euro (derzeit 138,74 Euro) sowie für sechs Stunden Hort-Betreuung 82,02 Euro (jetzt 74,92 Euro). „Das ist unbefriedigend, weder eltern- noch kinderfreundlich“, so Münster. Bereits in den Fraktionen hatte es emotional geführte Debatten gegeben. Susann Pfalz machte dies aus Sicht des Bürgerkreises deutlich. „Auf der einen Seite wollen wir Zuzug junger Familien, andererseits beschließen wir solch eine Preissteigerung. Kinder- und familienfreundlich finde ich das nicht. Wohin soll das führen? Sind es dann nächstes Jahr 300 Euro?“ Wo aber soll das Geld herkommen?

Den Eindruck, dass der Stadtrat Entscheidungsspielraum hätte, wies Gisbert Helbing (CDU) zurück. „Wir sind für die Steigerung nicht verantwortlich.“ Zwar würden manche Bundesländer Modelle nutzen, die Eltern finanziell entlasten. Sachsen setze auf eine qualitativ hochwertige Betreuung: „Das geht nicht ohne Geld. Wo ist die goldene Mitte?“ Beispielsweise ein Natursportbad dafür zu schließen, sei keine Lösung.

Für Michael Seidel ist das Timing falsch: „Diese Diskussion müssen wir in der Haushaltsdebatte führen.“ Die Vorgaben der Landesregierung würden nicht 1:1 umgesetzt, „dann lägen wir bei 290 Euro. Heißt, wir budgetieren immer noch 40 Euro pro Platz und Jahr.“ Hinzu kommen 40 000 bis 50 000 Euro, die die Kommune pro Jahr in die Getränkeversorgung für Kinder investiert. „Wir müssen dennoch die ganze Stadt im Blick haben.“ Für Simone Gensichen sind all das Argumente, der Frust aber bleibt.

Von Kathrin Kabelitz