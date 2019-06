Bad Düben

Es ist das Jahr 1869. Dmitri Mendelejew präsentiert das Periodensystem der Elemente, der Suez-Kanal wird eröffnet, die Margarine erfunden – und: In Düben gründet sich die Freiwillige Feuerwehr. Das ist 150 Jahre her und wurde jetzt gefeiert. Den festlichen Rahmen bot zunächst das Heide Spa. „Bei solch einem Jubiläum darf man ruhig sagen: Wir sind stolz auf euch“, zollte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) den Kameraden Dank und Respekt für die stete Einsatzbereitschaft. Nicht, ohne zwei Appelle loszuwerden. Der eine ging mit Bitte um Mithilfe an den neuen Stadtrat: Fast die komplette Fahrzeugtechnik muss erneuert werden: „Das wird ein finanzieller Kraftakt.“ Reagieren müsse das Land und mehr Lehrgänge zur Weiterbildung anbieten: „Wenn das nicht gewährleistet ist, sind auch die neuen Herausforderungen nicht zu schaffen.“

Der Landkreis, so sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos), tue, was er könne. So werde sich bezüglich der Förderung nach neuer Software etwas tun. Zudem gewährt Sachsen für Jungwehren 20 Euro pro Jahr und Person. „Wir verdoppeln“, so Emanuel. Er sei froh, dass Nordsachsen in Bad Düben über eine so gut geführte wie aufgestellte Wehr verfüge.

Festrede erinnert an Geschichte

Drei Stadtteilwehren bilden heute die von Thomas Haberland geführte Wehr mit über 90 aktiven Kameraden. Christian Noack, Leiter der Stadtteilwehr Bad Düben, war denn auch die Festrede vorbehalten, in welcher er an fast zwei Jahrhunderte Entwicklung der Feuerwehr erinnerte. So an den ersten gescheiterten Gründungsversuch im Juli 1869, bevor die eigentliche Gründung im August gelang, an den trotz schwieriger Zeiten ermöglichten Bau des ersten Gerätehauses am Turnplatz, an den Neubau in der Bitterfelder Straße, an die mit Eigenleistung realisierte Sanierung des Objektes, an die Jahrhunderthochwasser, an den tragischen Einsatz-Unfall 2017, bei dem drei Kameraden schwer verletzt wurden – zum Glück sind alle wieder aktiv. Die Wehr hatte viele Chefs. Einem der aktivsten der jüngsten Vergangenheit, Siegfried Kübler, wurde extra gedankt.

Das Einsatzboot hat jetzt einen Namen

Feiern wollten die Kameraden aber nicht nur mit geladenen Gästen – sondern auch mit den Bad Dübenern. Führungen, Vorführungen, Technik-Ausstellung, Livemusik, Feuerwerk – dies und mehr lockte die Besucher aufs Gelände an der Bitterfelder Straße. Wo es am Sonnabend einen offiziellen Akt zu vollziehen gab – das seit März in Dienst gestellte neue Einsatzboot bekam einen Namen. Astrid Münster taufte es mit einem Schwapp Bier. Die Namenssuche war mit unterschiedlichen Auffassungen gestartet, so Christian Noack. „Ich habe mich belesen. An ein Boot gehört der Heimathafen dran. Der steht auf dem Heck. Und als Bootsnamen werden vornehmlich Städte- oder Frauennamen vergeben.“ Die Entscheidung fiel für die Stadt. Bad Düben I heißt es nun, in Anlehnung an das neue Einsatzboot der Bundespolizei, das noch dieses Jahr den Namen Bad Düben bekommen soll. Christian Noack und Stadtwehrleiter Thomas Haberland,am Vormittag zusammen mit Tobias Volkmann zum Brandmeister befördert, stellten das rund 220 Kilogramm schwere und 4,40 Meter lange Mehrzweckboot Faster 440 aus Aluminium kurz vor. Sechs Leute können mitfahren. Es verfügt unter anderem über Blaulicht, Hupe, Arbeitsscheinwerfer, eine Bugklappe.

Elf Wehren beim 1. Handdruckspritzentreffen

Am Sonntag lockte das 1. Handdruckspritzentreffen vor das Gerätehaus. Insgesamt elf Feuerwehren aus der Region kamen mit ihren baugleichen Handdruckspritzen anno dazumal nach Bad Düben und stellten ihre Gefährte aus. „Die Spritzen kommen aus Oberglaucha, Schenkenberg, Tornau, Rösa, Priorau, Oranienbaum, Jeßnitz, Schlaitz, Tiefensee, Sprotta und Bad Düben. Alle stammen von um 1900 und sind voll funktionsfähig“, erzählte Organisator Jürgen Grothe.

Die Bad Dübener Gastgeber hatten ihre alte Handdruckspritze erst vor wenigen Tagen fertig restauriert. Leider stammt sie nicht original aus Bad Düben, weil die eigene bei einem Hochwasser 1945 an der Burg im Wasser untergegangen ist. Deswegen ersteigerte Grothe und seien Team vom Förderverein 2011 eine historische Handdruckspritze mit Baujahr zwischen 1905 und 1920 im Internet und restaurierten sie bis ins letzte Detail. Über die Jahren hinweg wurden fehlende Teile mühevoll zusammengetragen und restauriert. Seit drei Wochen steht das Stück fertig und funktionstüchtig im Gerätehaus und kam zum Festumzug beim Stadtfest erstmals zum Einsatz.

Aus der Historie 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Düben, das heißt, 150 Jahre freiwilliger Dienst zum Schutze der Stadt und ihrer Bürger vor Brand- und anderen Gefahren. Seit 150 Jahren setzen Bürger der Stadt uneigennützig ihre Kraft, Gesundheit und Leben für das Allgemeinwohl ein. Das verdient eine besondere Würdigung, Dank und Anerkennung von allen. Aber wie fing alles an? Natürlich gab es schon vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Düben einen Feuerlöschdienst. Dieser war die städtische Feuerwehr, welche sich aus den einzelnen Handwerksinnungen und anderen Bürgern zusammensetzte. Zum Unterschied zur Freiwilligen Feuerwehr war der Dienst in der städtischen Feuerwehr Pflicht für jeden Bürger. Wer, wann, welche Aufgaben zu übernehmen hatte, bestimmte der Rat der Stadt, beziehungsweise in preußischer Zeit der Magistrat von Düben. Mit der Zeit beabsichtigten aber immer weniger Bürger, dieser Pflicht nachzukommen. So dachten der Magistrat und die Stadtverordneten darüber nach, wie in anderen Städten des Landes auch in Düben, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Im „Gemeinnützigen Wochenblatt für Düben und die Umgegend“ erschien dazu am 17. Juli 1869 folgende Anzeige: „Es wird beabsichtigt, wie in andern Städten auch hier eine freiwillige Feuer­wehr zu organisieren. Diejenigen jungen Leute über 17 Jahre alt, hier selbst, welche beitreten wollen, haben sich Montag, den 19. d. M., abends 8 Uhr, im Rathaussaal hier einzufinden.“ Der Magistrat hatte dazu eingeladen. Allerdings ohne viel Erfolg, denn am 24. Juli erfolgte eine zweite Anzeige. Diesmal drohte man den Unentschlossenen mit der städtischen Feuerwehr. Wer sich am 26. des Monats nicht einfinden wolle, wird widrigenfalls zum Dienst bei der städtischen Feuer-Lösch-Einrichtung an der Stelle älterer Einwohner herangezogen werden müssen. Daraufhin meldeten sich dann 69 Bürger. Es wurde eine Kommission gebildet, welche ein Grund- und Disziplinargesetz für die FFW Düben entwerfen sollte. Für diesen Entwurf zeichneten verantwortlich: 1. Magistratsassessor Kaufmann Gustav Köhler; 2. Kaufmann Hermann Rausch; 3. Färbermeister Eduard Rausch; 4. Steuereinnehmer Schuhmann Die Gründungsversammlung unserer Freiwilligen Feuerwehr fand am 2. August 1869 in „Rennerts Restauration“ (später „Bürgergarten“ - Ritterstraße 30) statt. Auf der Tagesordnung standen drei Punkte: 1. Grundgesetz, 2. Klassifikation der Mannschaften, 3. Wahl des Kommandos. Das Grundgesetz, einschließlich Disziplinargesetz wurde den Versammelten vor­gelesen. Dann fand eine Besprechung darüber statt und anschließend eine Beschlussfassung. Bei der Klassifikation der Mannschaften wählte man zwölf Steiger und einen Oberstei­ger. Die Wahl des Kommandos ergab folgende Besetzung: Hauptmann Eduard Rausch - Färbermeister, Unterhauptmann Gustav Rausch - Kaufmann, Rohrführer Friedrich Illgen - Schlossermeister, Rohrführer Eduard Sparfeld - Büchsenmacher, Rohrführer Theodor Wilke - Zeugschmiedemeister Aller Anfang ist schwer. Heute, 150 Jahre später, finden wir eine moderne, gut ausgebildete Wehr in unserer Kurstadt Bad Düben. Lutz Fritzsche

Dübener kommen nach Düben

Aber auch andere historische Schmuckstücke kamen zum Jubiläum in die Kurstadt. So rollten die Kameraden von der befreundeten Feuerwehr Düben, einem kleinen Dorf nahe Coswig/Anhalt, mit ihrem Robur an. „Düben ist ein kleiner Ort mit 250 Einwohnern und einer Feuerwehr. Wir halten schon seit vielen Jahren enge Partnerschaft mit Bad Düben. Unser Robur ist Baujahr 1989 und einer der letzten der vom Band gerollt ist. Er ist noch immer bei Ernstfällen unser Einsatzwagen. In ein oder zwei Jahren soll er dann aber in Rente gehen und wir bekommen ein neues Löschfahrzeug“, erzählte Feuerwehrmann Steffen Böttcher.

Beförderungen: zum Löschmeister – Sebastian Hackbarth, Sebastian Müller, Tina Jahns; zum Brandmeister: Thomas Haberland, Tobias Volkmann; Auszeichnung für 10 Jahre aktiven Dienst – Evelyn Noack, 25 Jahre – Christian Knötzsch, 40 Jahre – Christian Webers; Auszeichnung Förderer der FFW – Garten und Landschaftsbau Noack Bad Düben; Ehrungen – für besondere Leistung beim Bau der Frei- und Multifunktionsfläche – Andreas Jungchen, Andreas Lingner; – für besondere Leistung bei Restaurierung Handdruckspritze – Jürgen Grothe, Jens Dreier; Ehrenmedaille der Landesjugendfeuerwehr – Lydia Haberland; Qualitätssiegel der sächsischen Jugend-FFW: Jugendfeuerwehr Bad Düben

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost