Bad Dübens Feuerwehr rückte 2019 über 100-mal aus

Was hat der Fuhrpark der Dübener Feuerwehr mit Bayern Münchens Defensiv-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich gemein? Wehrleiter Thomas Haberland bemühte zur Jahreshauptversammlung diesen Vergleich, um deutlich zu machen: Die HLFs und TLFs der Wehr und der Nationalkicker sind mit 24 Jahren gleich alt. Nur, dass der Mann mit der 32 auf dem Trikot immer leistungsstärker, die Technik dagegen immer anfälliger wird.

Entlastung für den überalterten Fuhrpark ist in Sicht

Immerhin ist seit kurzem das neue Notstromaggregat für das Gerätehaus da, das im Ernstfall zum zentralen Stütz- und Versorgungspunkt wird. Verstärkung für die Flotte der Retter ist ebenso in Sicht. Im zweiten Halbjahr kommt der neue Mannschaftstransportwagen. Auch in Sachen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 tut sich was. „Mit den Fördermitteln sieht es gut aus“, so Kreisbrandmeister Ingo Weber. Allen Beteiligten ist klar: Dieser Prozess muss weitergehen. Die Feuerwehr weiß Stadt und Stadtrat aber hinter sich. Haberland, zusammen mit Vize Torsten Korb seit zwei Jahren im Amt, blickte auf ein Jahr zurück, in dem die Wehr 103-mal ausrückte. 2018 waren es 141 Einsätze. „Über 40 waren damals allein auf Sturm Friederike zurückzuführen. Das heißt, 2019 war die Einsatzbelastung gleich, wenn nicht höher.“

Beförderungen und Ehrungen Beförderungen zum Oberfeuerwehrmann/-frau: Daniel Tennert, Florian Jesko; Steve Krüger; Nicole Sonnenberg zum Hauptfeuerwehrmann/-frau: Franz Engelhardt; David Hildebrandt, Florian Hindemitt; Christopger Lingner, Christopher; Evelyn Noack; Daniel Urbanik; Marvin Borisch; Kevin Sonnenberg; Tom Läbe; Christian Krause zum Löschmeister: André Abicht, Jürgen Frinke, Jürgen zum Hauptlöschmeister: René Leib zum Oberbrandmeister: Torsten Korb, Christian Noack Auszeichnungen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Sachsen für 10 Jahre aktiven Dienst Silke Jesko; Vicky Feye; Tino Borisch Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Sachsen für 25 Jahre aktiven Dienst Ralf Reinhold Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Sachsen für 40 Jahre aktiven Dienst Lutz Böttge Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Sachsen für 50 Jahre aktiven Dienst Bernd Eisold Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes für 25 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr Thomas Kübler Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes für 50 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr Jürgen Müller; Dieter Teichert; Marlies Reichelt; Annelies Dreier; Christa Wehde; Roswithe Kreyser; Gertraud Schumann

Waldbrand-Saison begann bereits Ende Februar

In die Statistik gingen unter anderem ein: der erste Ödlandbrand, den es früh im Jahr am 26. Februar gab, die längsten Einsätze am 6. April in Badrina und am 22. August in Eisenhammer, wo die Dübener im Recyclingbetrieb und beim Waldbrand unterstützten, der 21. Juli mit drei, der Juni mit 14 Einsätzen als ereignisreichster Tag beziehungsweise Monat. Zufriedenheit herrscht ob der stabilen Mitgliederzahlen. 195 sind dabei, von 96 Aktiven sind 13 Frauen. Dübens weiblicher Anteil liegt mit 13,3 Prozent über dem Deutschland-Schnitt von 10 Prozent. Insgesamt kommen 4740,5 Einsatzstunden zusammen.

Feuerwehr muss immer öfter zur Türöffnungen ausrücken

Nachdenklich macht Haberland und Co. der Fakt, dass die Zahl der Türöffnungen mit 15 für eine Kleinstadt ungewöhnlich hoch war. Notwendig werden diese, wenn hilflose Personen in Wohnungen vermutet werden. „Nicht in jedem Fall kommen wir rechtzeitig.“ Woran das liegt? Auch daran, dass oft sehr spät bemerkt wird, dass man Nachbarn oder Verwandte lange nicht gesehen habe, persönliche Kontakte nicht gepflegt würden. In Zeiten zunehmender Digitalisierung warb der Wehrleiter für mehr Fürsorge und Vertrauen untereinander.

Bisher kein Bewerber für Stadtteilwehr Bad Düben

Die Bürgermeisterin zeigt sich dankbar: „Ihr seid das Fundament dieser Stadt.“ Dennoch fand Astrid Münster auch klare Worte. Die Wahl der Stadtteilwehrleitung im März muss verschoben werden, weil sich kein Bewerber fand. Münster vermisst das klare Bekenntnis der Mitglieder zu Amtsinhaber Christian Noack. Probleme klar ansprechen, Rückhalt demonstrieren, das wünscht sie sich. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Führungsriege habe hervorragend geklappt: „Ich würde gern mit diesem Team weiterarbeiten.“

Von Kathrin Kabelitz