Das Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben gehört erneut zu den beliebtesten Hotels Deutschlands. Zum sechsten Mal in Folge wurde es mit dem HolidayCheck Award ausgezeichnet. In Sachsen hat das Haus unter allen Hotels über alle Kategorien hinweg den 3. Platz erreicht, unter den Wellnesshotels den 2. Platz und unter den Resort-Hotels den 1. Platz. Bei den Resort-Hotels liegt es nicht nur sachsenweit, sondern sogar in ganz Ostdeutschland auf Platz eins.

Gästemeinungen werden konsequent ausgewertet

„Wir sind sehr stolz, ist die Auszeichnung doch neben den vielen positiven Gästerückmeldungen eine ganz besondere Bestätigung für unsere tägliche Arbeit“, freut sich Geschäftsführer Ole Hartjen. Die konsequente Auswertung aller Gästemeinungen habe im Heide Spa Hotel & Resort einen hohen Stellenwert. „Diese liegen uns sehr am Herzen und helfen uns dabei, unsere Dienstleistung jeden Tag in gleicher exzellenter Weise zu erbringen und kontinuierlich zu verbessern“, weiß der leidenschaftliche Gastgeber. Von den Bewertungen profitieren also nicht nur zukünftige Gäste, die sich einen ersten Eindruck verschaffen möchten, sondern auch das Haus selbst.

Die Freude über den Preis ist das eine. Gut lachen haben die Mitarbeiterinnen aber auch, weil der Hotel-Betrieb nach erneuter Zwangspause wieder starten kann. Quelle: Heide Spa Hotel & Resort

Hotel erreicht 5,7 von 6 Punkten

Der HolidayCheck Award ist ein reiner Gästepreis. Auf Basis von mehr als 360 000 Bewertungen wurden von dem großen Reiseportal die besten Hotels weltweit gekürt. Die genaue Basis bildeten alle Bewertungen, die zwischen dem 1. Dezember 2020 und 30. November 2021 auf der Online-Plattform veröffentlicht wurden.

Eine Mindestanzahl an Bewertungen sowie eine Weiterempfehlungsrate von über 90 Prozent muss ein Haus vorweisen, um in die Vorauswahl zu gelangen. Mit einer derzeitigen Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent und einer Gesamtbewertung von 5,7 von 6 Punkten bei insgesamt 2648 Bewertungen (Stand 18. Januar 2022) hat das Heide Spa Hotel & Resort die Mindestkriterien deutlich übererfüllt.

