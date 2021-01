Bad Dübens Holz-Biber ist wieder da – doch Fragen bleiben

Bad Düben

Mit einer guten Nachricht startet Bad Düben ins neue Jahr. Der vor einigen Monaten gestohlene Holz-Biber vom Burggelände ist wieder da. An den Osterfeiertagen hatten Unbekannte die rund 300 Kilogramm schwere Holzskulptur auf die Muldewiesen nahe des Pegelhäuschens verschleppt. Der Bad Dübener Unternehmer Michael Noack bugsierte das gute Stück mit dem Radlader an seinen Platz zurück. Kurze Zeit später war die vom Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger geschaffene Figur dann aber erneut spurlos verschwunden.

Michael Noack und ein Mitarbeiter der Firma Daniela Noack sowie Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster am Silvestertag mit dem Biber. Quelle: privat

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde sie von der Polizei im Keller einer Wohnung in einem Bad Dübener Nachbarort sichergestellt. Wie es überhaupt dahin kam, und warum es Diebe auf das hölzerne Kunstwerk abgesehen hatten, ist völlig offen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Michael Noack und ein Mitarbeiter des Gartenbaubetriebes Daniela Noack brachten den Biber schließlich dorthin zurück, wo er hingehört – auf das Burggelände.

Doch es gibt auch eine weniger gute Nachricht. Und es geht wieder um Vandalismus. Offenbar am Sonntag haben Unbekannte zwölf frisch gepflanzte Sträucher am Spielplatz Hammermühle herausgerissen und umhergeschmissen. „Eine aufmerksame Mutter hat mich angerufen. Mitarbeiter der Firma Alba haben die Sträucher eingesammelt. Wir werden die Pflanzen neu einsetzen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Sie ärgere sich sehr über derartigen Vandalismus. Auch bei den Bad Dübenern kam das gar nicht gut an, wie erboste Reaktionen in den sozialen Medien zeigten.

Am Spielplatz Hammermühle wurden 12 frisch gepflanzte Sträucher herausgerissen. Quelle: Steffen Brost

