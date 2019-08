Bad Düben

Dass die Eröffnung des neuen Bad Dübener Hortes wohl erst Ende 2020 erfolgen kann, stand bereits fest. Nun ist auch klar: Der Neubau wird teurer als die bisher veranschlagten rund drei Millionen Euro. Rund 1,2 Millionen Euro Mehrbedarf hat die Stadt vorsorglich bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt und mittlerweile bewilligt bekommen.

Kostenberechnungen von 2016 nicht mehr aktuell

Ob alles in Anspruch genommen werden muss, steht noch nicht fest. „Die Kostenberechnungen von 2016/2017 entsprechen nicht mehr dem derzeitigen Stand“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Der Stadtrat hat jetzt weitere Vergaben beschlossen, so für Elektro- und Informationstechnik, Heizung/Lüftung/Sanitär, Tief- und Rohbau sowie Dachabdichtungsarbeiten.

