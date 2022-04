Bad Düben

Eigentlich ist es nur ein ganz normales Abendsingen zur Passionszeit, zu dem die Bad Dübener Kurrende Sonnabendabend, zum Auftakt der Karwoche und am Vorabend von Palmsonntag, in die Katholische Kirche einlädt. „Und doch fühlt es sich irgendwie unwirklich und besonders an“, bekennt die musikalische Leiterin Elisabeth Neumann. Denn für die Sängerinnen und Sänger ist es seit vielen Monaten das erste Konzert, das sie wieder in der Kirche darbieten können. Wenn seit Ausbruch der Corona-Pandemie überhaupt Auftritte stattfanden, waren diese an der Obermühle, im Heide Spa oder einmal zur Friedensdekade in St. Nikolai zu erleben.

Lesen Sie auch

Frauenpower bei Bad Dübens Kurrende

So plant Bad Dübener Kurrende fürs dritte Corona-Jahr

Bad Dübener Kurrende im Online-Exil

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erstes Konzert der Bad Dübener Kurrende nach langer Pause wieder in der Kirche

Nun kehrt der Chor für das nach zwei abgesagten Terminen erste Konzert in diesem Jahr an seine eigentliche Wirkungsstätte zurück. Erstmals auch wieder in großer Besetzung – abgesehen von denen, die wegen Krankheit absagen mussten oder kurzfristig noch müssen. Was für die meisten Sänger ein Comeback, ist für einige Jüngere eine Premiere. „Wir haben einige Mädels aus der 4. Klasse, die erst seit Kurzem dabei sind, aber jetzt schon ihren ersten Auftritt haben“, erzählt die Kantorin und räumt eine gewisse Anspannung ein: „Wir müssen uns als Chor auch erst wieder finden.“ Die Vorfreude auf den Abend in der Kirche Heilige Familie in Bad Dübens Ritterstraße aber überwiegt. Künstlerische Experimente seien eher nicht zu erwarten – sondern das, was sich Elisabeth Neumann schon zum Jahreswechsel wünschte: „Einfach mal wieder ein ganz normales Abendsingen in der Kirche.“

Am Sonnabend soll sich dieser Wunsch erfüllen. 19 Uhr geht es los. Kantor Thomas Topfstedt (Delitzsch) spielt die Orgel. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kosten des Abends gebeten.

Von ka