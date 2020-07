Bad Dübens Litfaßsäulen: Unschöne Papierfetzen

Bad Düben

Seit mehr als 150 Jahren sind Litfaßsäulen markante Informationsträger im öffentlichen Raum. Sie künden an den Straßenecken von anstehenden Konzerten, Shows und Kinofilmen. Rund 50 000 der zylinderförmigen Plakatanschläge gibt es nach Schätzungen des Branchenverbandes in Deutschland. Vier davon stehen auch in Bad Düben ( Hammermühle, Paradeplatz, Zufahrt Mediclin, Mühlstraße/Ecke Bitterfelder Straße). Sie werden vor allem von Vereinen, Diskotheken und Veranstaltern genutzt, die mit herkömmlichen Plakaten für ihre Events werben.

Vereine nutzen Litfaßsäulen

Die bauchige Säule hat bis heute ihren Platz, auch wenn die Konkurrenz durch soziale Netzwerke groß ist. „Wir nutzen die Litfaßsäulen hin und wieder für unsere Sportveranstaltungen. Da kleben wir ein paar Plakate an, weil dort, wo sie stehen, recht viele Leute lang kommen. Ansonsten setzen wir auch auf soziale Medien und die gute alte Zeitung“, sagte Wencke Stein vom Bad Dübener Turnverein.

Papierfetzen flattern herum

Hin und wieder verwildern die Litfaßsäulen allerdings. Dann hängen alte Plakate herunter und werden vom Wind runtergerissen und verweht. Sie verschandeln Plätze, weil die Papierfetzen in Bäumen und Blumenbeeten hängen. „Wir haben das im Blick und bekommen auch Hinweise von unseren Politessen. Dann können wir das entsorgen oder eine Auftrag vergeben, damit die Plätze gesäubert werden“, sagt Gabi Leibnitz vom Ordnungsamt.

Erfinder aus Berlin

Erfunden hat die runden Werbeträger einst der Berliner Buchdrucker Ernst Litfaß. Die Idee war einfach, aber genial. Litfaß hatte in den 1850er-Jahren in Berlin einen guten Deal mit dem damaligen Polizeipräsidenten der Hauptstadt ausgehandelt. Es war damals verboten worden, Aushänge, Ankündigungen und Plakate an Hauswände, Torbögen und Bäume zu heften. Das durfte man schließlich nur noch an den von Litfaß errichteten Zementsäulen. Die Litfaßsäule war geboren, ihr Gründer wurde damit steinreich.

