Bad Dübens Marktbrunnen kann 2020 wieder sprudeln

Bad Düben

Zwei Sommer war er trocken – nächstes Jahr können die vier Löwenköpfe des Bad Dübener Marktbrunnens wieder Wasser in die Auffangschale speien, aus der sich das überlaufende Nass dann in das von einer Mauer umgebene achteckige Bassin ergießen. Die vor zwei Jahren zerstörte Auffangschale ist repariert worden. „Die aufwändigen Reparaturarbeiten hat der Steinmetzbetrieb Freitag realisiert“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Dies gestaltete sich nicht so einfach, weil es sich bei dem Material um Elbe-Sandstein handelte und es einer technischen Lösung bedurfte, um das fehlende Teilstück an die noch vorhandene Schale anzubringen. Rund 3600 Euro hat die Instandsetzung gekostet.

So präsentierte sich der Marktbrunnen noch bis vor Kurzem.. Quelle: Steffen Brost

Täter wurden nicht gefasst

In der Silvesternacht 2017/18 war ein Teil der Auffangschaleheruntergebrochen – offenbar das Werk von Vandalen, die den Stein entweder heruntergetreten oder mit Böllern zerstört hatten. Die Hälfte der Schale lag kaputt im Brunnen. Die Stadt stellte Anzeige gegen Unbekannt. Ein Schuldiger ermittelt werden konnte nicht, das Verfahren ist eingestellt.

