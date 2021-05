Bad Dübens Natursportbad öffnet – Ärger über Testpflicht

Bad Düben

Sommer, Sonne, Wärme – und nun ab ins Freibad? Bisher verhinderten die aktuellen Corona-Regeln und die hohen Inzidenzwerte Pläne wie diese. Am Freitag aber gab es ein hoffnungsvolles Signal aus Bad Düben: Die Kurstadt öffnet spätestens am Mittwoch ihr Natursportbad und startet mit Verspätung in die Badesaison. Hält die Inzidenz unter 35 an, wäre dies auch der erste Tag, an dem Kitas und Schulen in den Regelbetrieb gehen können.

Ohne Test kein Einlass

Am Montag soll es Details zur Öffnung geben. Fest steht: Ohne tagesaktuellen Corona-Negativ-Test ist vorerst kein Einlass möglich. Diesen schreibt die neue sächsische Corona-Schutzverordnung vor, die ab 31. Mai gilt. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hatte die Testpflicht für Kinder und Jugendliche bereits im Vorfeld kritisiert und den Appell an die Landesregierung gerichtet, dass die Testpflicht für Minderjährige in Freibädern und Vereinen entfallen müsse.

Münster erneuert Kritik an Testpflicht

Wie nun bekannt ist, enthält das am Dienstag verabschiedete Papier diesen Passus aber nicht. Mit Blick auf sommerliche Aussichten und Freibad-Öffnung sorgte das bei den Entscheidungsträgern jetzt für viel Unbehagen, weshalb Astrid Münster ihre Kritik erneuert: „Ich verstehe diese Regelung nach wie vor nicht.“ Im Bad gelte, so wie im Vorjahr, ein strenges Hygienekonzept. Die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft gehe gen Null. Kinder und Jugendliche würden in Kitas und Schulen zweimal die Woche getestet.

Videokonferenz mit Gesundheitsministerin

Argumente wie diese brachte sie am Freitag bei einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz mit Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) an, bei der auch der Fraktions-Chef der SPD-Kreistagsfraktion, Heiko Wittig, dabei war. Die Testpflicht, so machte Münster deutlich, stelle die Kommune vor ein logistisches Problem. Zum einen müsse die Infrastruktur geschaffen, müssten die Tests beschafft, die Frage der Finanzierung geklärt werden. Vor allem aber treibt sie ein Problem um: „Wir dürfen nicht einfach die Kinder testen. Wir brauchen dafür immer die Zustimmung der Eltern.“

Bei Mädchen und Jungen, die mit Mutter oder Vater ins Bad kommen, sei das weniger ein Problem. „Die Erfahrungen zeigen, dass Kinder etwa ab 12 Jahre allein kommen. Sie müssen nun ebenso den tagesaktuellen Nachweis aus Kita und Schule mitbringen oder die Einverständniserklärung der Eltern, dass sie sich vor dem Bad selbst testen dürfen.“ Lolli- oder Nasenabstrich-Tests für Minderjährige zwischen 6 und 18 Jahre, so Münster, werde die Stadt kostenfrei bereitstellen. Wie das für die Erwachsenen aussehe, wolle sie mit dem Stadtrat klären. Zwangsläufig könne dies aber dazu führen, dass sich gerade am Wochenende Schlangen vor dem Bad bilden. „Wir werden uns bemühen, die Regelungen so einfach wie möglich zu treffen, damit die Kinder beim Baden ihren Spaß haben können.“ Es gehe darum, endlich auch den Kindern Lebensqualität zurückzugeben.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Testpflicht in Freibädern nicht nachvollziehbar

Dass das Gespräch mit Petra Köpping so kurzfristig möglich war, bewerte sie positiv. „Ich verstehe ihre Argumente und dass Vorsicht hinsichtlich der Belastbarkeit der Zahlen geboten ist.“ Die hohen Zahlen in der Weihnachtszeit an Infizierten und schwer Erkrankten wirkten sicher wie ein Trauma nach. „Ich kann aber manchmal nicht verstehen, an welchen Stellen man diese Vorsicht walten lässt.“ Dass man bei Freibädern auf einer Testpflicht bestehe, wo es wieder die Kinder als die Hauptbesucher treffe, sei für sie nicht nachvollziehbar. Zumindest habe die Ministerin signalisiert, dass sie sich dafür einsetze wolle, dass bei einer anhaltenden Inzidenz von unter 50 beziehungsweise 35 – die Testpflicht nach dem 14. Juni entfallen könne. „Das ist für mich eine Perspektive“, so Münster.

Die besten Pommes in der Stadt

Kinder und Jugendliche, so ihr Appell, sollten das Bad rege nutzen und nicht auf illegale Stellen ausweichen. „Ich habe einmal erlebt, wie wir einen toten Jugendlichen aus der Kiesgrube bergen mussten. Ich möchte sowas nie wieder erleben.“ Bad Düben habe ein tolles Bad, mit Rutsche und Badeaufsicht – und den besten Pommes der Stadt.

Von Kathrin Kabelitz