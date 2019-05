Bad Düben

Bad Dübens Oberschüler laufen für die Rutsche. Am 14. Mai wollen die Schüler anlässlich ihres Schulfestes im nahegelegenen Park Runden für einen guten Zweck drehen.

Teil des Erlöses für die neue Rutsche

Ein Teil des Erlöses ist für die neue Breitwellenrutsche im Natursportbad gedacht, der andere Teil für die Klassenkassen für individuelle Vorhaben. Die Mädchen und Jungen werden einen Spendenaufruf übergeben, um potenzielle Sponsoren von ihrer Aktion zu überzeugen, ob in der eigenen Familie, bei Freunden, Bekannten, Nachbarn, Betrieben, Ärzten, Apotheken ...

Sponsorenlauf findet im Park statt

Der Spendenlauf findet im Park der Mediclin-Kurgesellschaft statt. „Im Reha-Zentrum werden Infos für alle Patienten ausgehängt, damit auch sie über diese tolle Aktion unterrichtet sind, Verständnis für die Unruhe im Park aufbringen und die Läufer gegebenenfalls auch anfeuern können“, so Lehrerin Elvira Liß.

Nach jetziger Planung starten die Achtklässler am Morgen des 14. Mai als Erste, die Veranstaltung dauert bis in die Mittagsstunden an.

Von ka