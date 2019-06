Bad Düben

Was hat Bad Dübens Partnerstadt Diez bisher nicht, die Kurstadt aber schon ? – Eine Frau an der Rathausspitze. Das ändert sich nach Bürgerwillen jetzt, denn bei der Kommunalwahl setzte sich mit 57 Prozent überraschend klar die SPD-Kandidatin Annette Wick vor ihrem Konkurrenten Axel Fickeis ( CDU) durch. Wick ist 57 Jahre alt, hat zwei erwachsene Kinder, lebt mit ihrem Lebensgefährten seit 17 Jahren in der Grafenstadt und hat bereits Erfahrungen als Ortsbürgermeisterin in Netzbach sammeln können. Ihr Sieg wird als Sensation gewertet, „ Annette Wick schaffte in sämtlichen neun Wahlbezirken und bei den Briefwählern, was wohl kaum einer für möglich gehalten hätte – sie lag überall meist sehr deutlich vorn“, berichtet die Rhein-Lahn-Zeitung.

Annette Wick wird neue Bürgermeisterin in Bad Dübens Partnerstadt Diez. Quelle: web

Münster fährt zur Amtseinführung

Amtsinhaber Frank Dobra ( CDU), der in diesem Jahr 60 wird und 2014 als Nachfolger von Gerhard Maxeiner gewählt wurde, hatte letztes Jahr angekündigt, dass er sich nicht erneut um das Amt des Stadtbürgermeisters bewerben will. Für die Diezer Sozialdemokraten war es ein Sieg auf ganzer Linie, auch im Stadtrat liegen sie nach Jahren der CDU-Dominanz vorn. Bei den Wahlen 2009 und 2014 hatten sie keinen Bewerber für den Bürgermeisterposten aufgestellt.

Ihre neue Amtskollegin in der Partnerstadt kenne sie noch nicht, sagte Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG): „Ich habe ihr aber telefonisch gratuliert und werde am 15. August zur Amtseinführung nach Diez fahren.“ Die Partnerschaft zwischen der Stadt in Sachsen und der Kommune in Rheinland-Pfalz besteht seit 1991.

Von kathrin Kabelitz