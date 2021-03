Bad Dübens Polizeidirektor sagt Tschüss

Bad Düben

Eigentlich hätte es dieser Tage eine große Verabschiedung in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben gegeben. Mit viel Tamtam, Bundespolizeiorchester, Fahnenübergabe, etlichen Reden und einigen Geschenken. Denn nach 16 Jahre verlässt ihr Polizeidirektor Jürgen Kollenrott seine Dienststelle in Richtung Ruhestand.

Abschied im kleinen Kreis

Doch daraus wurde wegen Corona nichts. Die Ruhestandsurkunde bekommt Jürgen Kollenrott im kleinen Rahmen von Präsident Uwe Sieber in der Direktion der Bundesbereitschaftspolizei in Fuldatal. Seine letzte Dienstreise tritt der 63-Jährige dann am 31. März nach Berlin an. Dort wird er vom Chef der Bundespolizei Dieter Roman in einem persönlichen Gespräch verabschiedet.

Der Kontakt nach Bad Düben bleibt

Doch ganz bricht Jürgen Kollenrott seine Zelte nicht in der Kurstadt ab. „Meine Frau Katrin hält weiter den Kontakt in Bad Düben. Sie bleibt Tarifbeschäftigte in der Dienstelle. Auch unsere kleine Wohnung in der Steinstraße behalten wir. So kann ich jederzeit nach der Arbeit auf meinem Hof im niedersächsischen Ostharingen zum Urlaub nach Bad Düben kommen und bei Wellness im Heide Spa ordentlich entspannen“, schmiedet er Pläne.

Vom Grenzjäger zum Polizeidirektor

Jürgen Kollenrott hat in der Kurstadt und als Bundespolizist viel erlebt. Er war in den 1970- und 1980er- Jahren Grenzjäger, später Gruppenführer und kletterte die Karriereleiter bis in den höheren Polizeivollzugsdienst. Er erlebte zahlreiche Einsätze. Unter anderem Fahndungen nach RAF-Terroristen, Betreuung von Flüchtlingen aus der DDR nach der Grenzöffnung sowie Einsätze bei der Berliner Love-Parade und bei der Fußballweltmeisterschaft. Auch an eine Geiselnahme in einem Berliner Café erinnert sich Jürgen Kollenrott noch gut. „Das war 2007. Da hatte ein verwirrter Mann eine Geisel in dem Café genommen und wollte Hubschrauber und Fluchtfahrzeug. Die Sache ging für die Geisel letztlich gut aus.“

Kollenrott kam 2005 nach Bad Düben

Als Jürgen Kollenrott im März 2005 in Bad Düben anfing, war vieles neu. Der damalige Bundesgrenzschutz befand sich im Umbruch und Bad Düben hatte sich zur drittgrößten Abteilung der insgesamt zehn bestehenden entwickelt. Im Laufe der Jahre haben sich die Aufgaben verändert. Der Schwerpunkt liegt jetzt im Bereich von baupolizeilichen Aufgaben, Grenzkontrollen und der Absicherung von Demonstrationen, Fußballspielen und anderen Veranstaltungen.

Erinnerungen an Feste, Feiern aber auch das Hochwasser

Jetzt verlässt der Niedersachse Nordsachsen mit vielen schönen Erinnerungen. „Ich werde mich immer gern an unsere Kriminalpräventiven Maßnahme, die Auftritten des Bundespolizeiorchesters sowie die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt, den Vereinen und der Region erinnern. Vor allem der Festakt zu 20 Jahre Wiedervereinigung im Heide Spa bleibt mir dabei besonders gut in Erinnerung. Das Hochwasser im Jahre 2013 werde ich dagegen als die größte Herausforderung mitnehmen, die wir damals gemeinsam mit vielen anderen Helfern gemeistert haben“, so Kollenrott.

Zu tun gibt es auch im Ruhestand einiges

Angst vor Langeweile hat der scheidende Polizeidirektor im Ruhestand nicht. Dafür sorgen schon seine mittlerweile sieben Enkel. Und der Neu-Ruheständler hat sich noch viel vorgenommen. „Da wartet unter anderem viel Arbeit auf dem elterlichen Dreiseitenhof. Dazu habe ich ein rund 10 000 quadratmetergroßes Grundstück. Parallel kümmere ich mich weiter um ein ganz spezielles Hobby. Unsere Familienchronik. Die geht bis 1364 zurück. Zumindest bin ich recherchemäßig bis dahin gekommen. Es wird eine große Herausforderung sein, dort weiter zu suchen“, so Kollenrott.

Wechsel in die Orts-Politik geplant

Und dann plant der 63-Jährige noch eine besondere Herausforderung. Einen Teil seiner Freizeit will er in die kommunale Arbeit investieren. Deshalb kandidiert Kollenrott zur nächsten Kommunalwahl als Ortschaftsrat und will später dessen Vorsitzender werden.

Für Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster war und ist Jürgen Kollenrott ein Glücksgriff für die Kurstadt. „Er hat es geschafft, das die Bundespolizei nicht nur eine sture Behörde ist, sondern Hand in Hand mit unserer Stadt in vielen Bereichen eng zusammenarbeitete. Seine Dienststelle gehört heute wie eine DNA zu Bad Düben. Bei mir im Rathaus wird es für Jürgen immer eine Tasse Kaffee geben, wenn er uns in seinem Ruhestand besucht. Und vielleicht braucht er dann ja noch ein paar Tipps als Ortschaftsratsvorsitzender“, sagte Münster.

Nachfolger von Jürgen Kollenrott in Bad Düben wird der bisherige Leiter der Bundespolizeiinspektion Erfurt, Polizeidirektor Torsten Röser.

