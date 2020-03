Bad Dübens Stadträte legen neue Elternbeiträge fest

Bad Düben

Auf Bad Dübens Eltern kommen ab April höhere Elternbeiträge zu. Der Stadtrat hat am Donnerstag bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen dafür gestimmt. Demnach sind künftig für neun Stunden Krippen-Betreuung monatlich 218,52 Euro, für neun Stunden Kindergarten 140,85 Euro und sechs Stunden Hort 76,02 Euro zu zahlen.

Vor einem Jahr wurden Beiträge zuletzt angehoben

Vor einem Jahr waren die Beiträge angehoben worden, moderater, als es die noch im November 2018 abgelehnte Variante vorsah. Für neun Stunden Krippen-Betreuung wurden seitdem monatlich 210 Euro fällig. Für neun Stunden Kindergarten-Betreuung waren es 135 Euro und im Hort 74,70 Euro (sechs Stunden).

Antrag der Freien Wähler kommt durch

Gefolgt sind die Stadträte damit einem von der Freien Wählergemeinschaft vorgelegten Vorschlag. „Wir wollten einen Schritt weitergehen und die Prozentzahlen für die nächsten Jahre festlegen. Das bedeutet nicht, dass die Jahresbeiträge gleich bleiben, das wird jedes Jahr neu berechnet. Wir sind nicht angetreten, um nicht mehr über die Elternbeiträge zu diskutieren, aber wir wollen eine Linie haben“, so Fraktions-Chefin Edith Scheeren.

Automatismus wird festgelegt

Hintergrund: Bis 30. Juni eines jeden Jahres müssen die Betreuungskosten veröffentlicht werden. „Die Stadt hat in der Krippe bis zu 23 Prozent der Betriebskosten den Eltern aufzuerlegen und im Kita- und Hortbereich bis zu 30 Prozent“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Mit dem Vorschlag wäre jetzt ein gewisser Automatismus da, „so dass wir schon im September/Oktober die neue Satzung mit Wirkung zum 1. 1. des Folgejahres beschließen können.“ Überdacht werden müsse der Grundsatzbeschluss, wenn Bad Düben ein Haushaltssicherungskonzept bekomme oder es Änderungen in der landes- oder bundesrechtlichen Kita-Finanzierung gäbe.

Bürgerkreis zieht Antrag zurück

Noch vor der FWG hatte der Bürgerkreis einen ähnlichen Kompromissantrag unterbreitet, der den Stadträten ebenfalls vorlag. Erarbeitet wurde er, „um die Eltern zu entlasten und den anderen Fraktionen entgegenzukommen“, so Markus Aé. Der vorgeschlagene Automatismus würde allerdings so nicht befürwortet. Da aber eine Mehrheit dies offenbar befürworte, ziehe der Bürgerkreis seinen Antrag zurück, auch in der Hoffnung, dass die Landespolitik Änderungen herbeiführe.

Äußerung vom Bürgerkreis sorgt für Diskussion

Diskussionen gab es, weil der Fraktions-Chef in diesem Zusammenhang erwähnte, dass sich der Bürgerkreis bei einer nicht-öffentlichen Beratung Ende Januar, bei der es um eine wegen der gestiegenen Betreuungskosten vor allem im Krippenbereich notwendige Satzungsänderung ging, als einzige Fraktion gegen eine Erhöhung ausgesprochen habe. „Gesagt wurde aber nicht, wo das Geld herkommt. Wir sind grundsätzlich dagegen, dass solche Beiträge erhoben werden müssen. Aber wir kennen die Rahmenbedingungen und die politischen Verhältnisse“, stellte Gisbert Helbing ( CDU) klar. Die Diskussion sei zudem „vielfältiger verlaufen, mit viel mehr Aspekten, die beleuchtet wurden“, warnte Astrid Münster davor, die Debatte auf diese eine Aussage zu verkürzen: „Wir waren uns alle einig, dass uns das schwerfällt.“

Auch die anderen Fraktionen gegen Erhöhung

Stefan Lange ( SPD) erinnerte an Gedankengänge, dass bei einer Nicht-Erhöhung der Beiträge eine höhere Grundsteuer zur Disposition gestanden hätte. „Dann müssten Leute zahlen, die keine Kinder mehr in Kitas haben. Deshalb haben wir uns für eine moderate Erhöhung ausgesprochen.“

Auch in der FWG sei man gegen die Beiträge, die aber laut Gesetz erhoben werden müssen: „Wenn wir sie nicht erhöhen, müssten wir den gesamten Anteil tragen. Wir können die Stadt nicht so belasten, dass wir den Haushalt nicht im Blick haben. Wir sind generell dagegen, dass die Eltern diese Beiträge überhaupt bezahlen“, sagte Uwe Kulawinski.

Von Kathrin Kabelitz