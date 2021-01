Bad Dübens Stadtrat tagt Ende Januar digital

Bad Düben

Der Stadtrat von Bad Düben absolviert seine Sitzung am 28. Januar als erste Kommune in Nordsachsen digital. Die Genehmigung vom Kommunalamt liege jetzt vor, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Grund für diese ungewöhnliche Tagungs-Form sind die hohen Corona-Infektionszahlen. Während die Räte für die virtuelle Teilnahme einen Link bekommen und sich von zu Hause aus auf die Leinwand im Ratsaal zuschalten, sichern Münster und Mitarbeiter der Verwaltung vor Ort die Teilnahme ab.

Im Dezember Sitzung mit Mund-Nasen-Schutz

Auch Gäste hätten die Möglichkeit, im Ratsaal die Sitzung zu verfolgen. Es werde aber davon ausgegangen, dass dies aufgrund der Tagesordnung und der Infektionslage kaum genutzt wird. Sitzungen des Stadtrates finden seit Mai im großen Saal des Heide Spa statt, im Dezember komplett mit Mund-Nasen-Schutz. Zweimal hatte die Stadt zudem den Räten vor Sitzungsbeginn die Möglichkeit eines Schnelltestes eingeräumt.

Als Bad Dübens Stadtrat im Mai erstmals nach der Corona-Zwangspause im Heide-Spa-Saal tagte, wurde die Sitzung per Livestream übertragen. Rund 200 Klicks wurden damals registriert, durchschnittlich 40 Nutzer sahen sich die Übertragung an. Das Angebot kam gut an, allerdings gab es auch Kritik wegen der Tonqualität im Netz. Quelle: Wolfgang Sens

Bad Dübens Stadtrat arbeitet jetzt digital

Eilenburg hat Sitzung abgesagt, Delitzsch tagt im Bürgerhaus

Mit Blick auf die aktuelle Lage gehen Kommunen in der Region mit dem kommunalpolitischen Geschäft unterschiedlich um. Eilenburg hat die Ratssitzung am 1. Februar abgesagt. Der Delitzscher Stadtrat will am 28. Januar im Bürgerhaus tagen. Bisher spreche nichts gegen eine Durchführung. Mund- und Nasenschutz ist Pflicht.

