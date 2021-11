Bad Dübens Trödelkönig träumt von einem Fernsehauftritt

Bad Düben

Ein echter Schatz – oder doch ziemlicher Schund? Diese Frage stellt sich immer mal, wenn man auf dem Dachboden, in der Garage oder im Haus Dinge in die Hand bekommt, die vielleicht ein Vermögen wert sein können – oder doch in den Müll gehören? Der Bad Dübener Ingo König kennt sich mit der Materie Trödelmarkt aus. Denn seit einigen Jahren gehört er selber dazu. Der 53-Jährige ist im normalen Leben Heizungs- und Sanitärinstallateur bei einer Bad Dübener Firma. Und Trödeln ist sein Hobby.

Der Bad Dübener Ingo König trödelt für sein Leben gern. Aus anfänglichen Flohmarktbesuchen wurde ein eigener riesiger Fundus an Trödelkram, den er zwischen Frühjahr und Herbst im Bad Dübener Löwen auspackt und anbietet. Quelle: Steffen Brost

Trödelmarkt an der Obermühle war der Anfang

Vor gut zehn Jahren wurde er von dem Virus befallen und ist ihn bis heute nicht mehr losgeworden. „Ich war damals als Besucher bei einem der Trödelmärkte an der Bad Dübener Obermühle. Das hat mich von Anfang an so fasziniert, dass ich im Jahr darauf selber mit einem Tisch und Trödelkram teilgenommen habe und mich mit zu den anderen Händlern gestellt habe. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bis heute bin ich diesem Hobby treu geblieben“, erzählt König.

Eine Rarität ist dieser alte Porzellanteller aus dem Interhotel Panorama in Oberhof. Quelle: Steffen Brost

Nur eines hat sich seitdem verändert. Sein kleiner Fundus von damals ist zu einem riesigen Sammelsurium herangewachsen. Mittlerweile füllt er mehr als einen großen Dachboden. „Ich liebe das alte Zeug. Vieles bekomme ich geschenkt, anderes kaufe ich selber zum kleinen Preis auf. Das Problem ist nur, dass man immer mehr kauft oder bekommt, als man später selber bei Trödelmärkten verkauft“, kennt der Bad Dübener das Problem.

Der Fundus des Bad Dübener Trödelkönig ist riesig. Auch alte Telefone, Waagen und Plattenspieler gehören dazu. Quelle: Steffen Brost

Besonders begehrt – alles rund um den Bergbau

Königs Lieblingsstücke sind alles, was mit dem Bergbau zu tun hat. Denn der Kurstädter ist gelernter Bergmann und war selber fünf Jahre unter der Erde und hat Uran abgebaut. Seit diesem Jahr hat König eine feste Location, wo er an den Wochenenden seine kleinen und großen Schätzchen anbietet. „Ich habe im Bad Dübener ,Löwen’ einen Dachboden zur Verfügung gestellt bekommen, wo ich das ganze Zeug lagern darf. Hin und wieder baue ich dann im Hof meine Tische auf und lade zum kleinen Hofflohmarkt ein. Das wird erstaunlicherweise recht gut von den Leuten angenommen“, freut sich der 53-Jährige.

Auf dem Dach eines Nebengebäudes im Bad Dübener "Löwen" hat Ingo König seine Sachen aufbewahrt. Quelle: Steffen Brost

Ingo König hat alles, was der Markt hergibt. Von der Autorennbahn aus den 1970er-Jahren, über haufenweise DVD’s und Schallplatten von Dean Reed oder James Last über Möbelstücke bis hin zu Sammeltaschen und anderem Krimskrams. Seit einiger Zeit ist er auch Besitzer einer ganz besonderen Tür. „Ich hatte beruflich in der Leipziger Justizvollzugsanstalt zu tun. Dort wurden damals alle Türen ausgetauscht. Eine stand noch herum. Ich habe gefragt, ob ich die haben kann, und schon war die Knasttür meine. Bis heute hatte leider noch keiner Interesse daran, aber als Tür zum Partyraum wäre es doch ein schöner Gag“, erzählt König.

Der Kurstädter hat in seinem Trödelleben noch einen großen Traum. Denn er würde gerne einmal bei der Fernsehsendung „Bares für Rares“ von Horst Lichter dabei sein. Doch dafür fehlt ihm bis heute das richtige Exponat. „Ich halte immer Augen und Ohren auf. Vielleicht eignet sich auch die kleine Sputnik-Spieluhr aus der ehemaligen Sowjetunion dafür. Die muss ich aber erst einmal im Winter reparieren. Vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr mal mit einem Fernsehauftritt“, hofft der Bad Dübener.

Von Steffen Brost