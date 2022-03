Bad Dübens Turner feiern im März Weihnachten

Bad Düben

In den Nebenräumen im Heide Spa in Bad Düben herrschte am Sonntag eine große Geschäftigkeit. Zöpfe wurden geflochten, Gesichter geschminkt und der perfekte Sitz der Turnkleidung geprüft. In der Luft lag Spannung und bei den Turnerinnen und Turnern war das Lampenfieber unübersehbar. „Wir sind die Geburtstagskinder am Anfang und machen einen Purzelbaum. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt vor meinem Auftritt und ich habe ein Geschenk in der Hand“, berichtete stolz die vierjährige Maja, die bereits fertig umgezogen war.

Turner zeigen ein buntes Programm zur Jubiläumsshow in Bad Düben

Unterdessen nahmen im Saal die Zuschauer Platz. Bodenturnmatten, Turngeräte und ein großer Laufsteg standen bereit. Eine freundliche Stimme begrüßte die Gäste zur Jubiläumsshow des TV Blau-Gelb 90 Bad Düben. Der Sportverein ist nicht nur bekannt für viele sportliche Erfolge, sondern auch für seine jährliche Weihnachtsshow. In diesem Jahr wurde daraus ausnahmsweise eine Geburtstagsshow, weil Corona dem Turnverein im Dezember vergangenen Jahres und wie auch im Jahr zuvor einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die Show wurde nun in den März verlegt. Unter dem Motto „30 Jahre TV 90 – wie bunt ist das denn!“ wurde den Gästen am Wochenende ein volles Programm geboten, das mit Licht, Pyrotechnik und Musik gut 100 Minuten aufwartete.

Kim Stein moderierte das Programm des TV Blau-Gelb Bad Düben

Los ging es mit den Jüngsten des Vereins. Die kleinen Akteure hatten passend zum Jubiläum große Geschenkpakete dabei und zeigten als Wichtel verkleidet erste erlernte Turnelemente. Kim Stein moderierte das Programm und fand sehr sympathisch die passenden Überleitungen. Schwung- und Haltungsübungen, Übungen an den Geräten und Kombination von akrobatischen Reihen und gymnastischen Elementen ließen keine Langeweile aufkommen. Begleitet wurden die Darbietungen von passender Musik und raffinierten Lichteffekten. Die Auswahl der verschiedenen Programmpunkte zeigte nicht nur das außergewöhnliche sportliche Können der Mitwirkenden, sondern ließ ebenfalls Einblicke in das Vereinsleben zu.

Ohne Helfer funktioniert die Show des TV Blau-Gelb nicht

Eine Bildershow zeigte das ehrenamtliche Wirken der Sportler, die kürzlich eine Reise nach Namibia unternahmen, um Turner dort zu unterstützen. „Wir haben unter anderem Riemchen für Reckturner, Sportkleidung und im Jahr 2021ein Ringergerüst zur Verfügung gestellt“, erklärte Steffen Brost. Er ist der Vereinsvorsitzende und Initiator der Show, die seit 2003 zum 18. Mal stattfand. Er kann sich vieler Helfer sicher sein, die zum Gelingen beitrugen. Mütter, Omas und Mitglieder halfen im Hintergrund, sorgten für perfekte Frisuren oder eine Stärkung zwischendurch.

Jubiläumsshow der Bad Dübener Turner endet mit einem Feuerwerk

Julia Hemmerling ist eine von ihnen, die sich am Sonntag vor allem für die Mädchen und Jungen freute, dass es endlich wieder losging. „Es macht großen Spaß zu sehen, wie die Kinder in den verschiedenen Altersgruppen Spaß haben, auf der Bühne zu stehen. Nach dieser langen Pause tut es ihnen sehr gut, wieder zu zeigen, was sie können“, erzählte sie in den Umkleideräumen. „In der Pandemiezeit konnten wir lange nicht trainieren, aber jetzt geht es wieder los und wir haben das Training in der Gruppe richtig gut gemeistert,“ fügte die 16-jährige Laura noch hinzu. Während der Aufführungen gab es immer wieder einen riesigen Applaus für die Turner, die im Finale dann noch einmal alle zusammen auf der Bühne standen und schließlich unter tosendem Applaus und mit einem Feuerwerk verabschiedet wurden.

Von Anke Herold