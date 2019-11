Bad Dübens Turner proben für große Weihnachtsshow

Bad Düben

Es ist Training in der Turnhalle Durchwehnaer Straße in Bad Düben, wie an jedem Wochentag. Doch aus den Lautsprechern dröhnt keine Boden-Musik, sondern der Klassiker „Ein knallrotes Gummiboot“. Die Mädchen der Altersklassen 6 bis 11 Jahre tanzen über die Bodenmatte. In der Mitte steht ein knallrotes Gummiboot mit einem großen Teddybären als Kapitän. Der TV Blau-Gelb 90 ist mitten in der heißen Phase für seine alljährliche Weihnachtsshow. Die heißt in diesem Jahr „Eine Seefahrt, die ist lustig“ und findet am 8. Dezember um 14 und 17 Uhr im Saal des Heide Spa statt.

Über 100 Akteure sind an der Weihnachtsshow beteiligt

„Es ist das alljährliche Chaos in der Halle. Die Proben für die einzelnen Programmpunkte laufen, es wird an der Musik geschnitten, Kostüme werden genäht und es wird an der Deko gebaut“, erzählt Übungsleiterin und stellvertretende Vorsitzende Wencke Stein. Insgesamt sind über 100 kleine und große Akteure an der Show beteiligt. Dazu kommen noch rund 40 Leute hinter den Kulissen, die sie um das Drumherum kümmern. Insgesamt 18 Programmpunkte haben die Blau-Gelben diesmal im Programmablauf stehen. „Von Tänzen über Comedy bis hin zum Auftritt unsere beiden erfolgreichen Turn-Landesligamannschaften. Auch unsere Männerriege wird das Publikum wieder mit einem lustigen Auftritt überraschen“, so Stein weiter.

Tickets sind noch zu haben

Der Ticketverkauf läuft aktuell auf Hochtouren. Noch sind für beide Shows um 14 und 17 Uhr Eintrittskarten erhältlich. Doch wer bei der 17-Uhr-Vorstellung noch dabei sein will, sollte sich langsam sputen. Auch zahlreiche Gäste haben bereits ihr Kommen signalisiert, so werden unter anderem auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel, die Präsidentin des Kreissportbundes Nordsachsen, Elke Müller, Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster sowie zahlreiche Sponsoren und Ehrengäste aus Sport und Politik erwartet.

Eintrittskarten gibt es in der Reiseagentur „2PS“ ( Altstädter Straße 6/Ecke Paradeplatz) Bad Düben und beim TV Blau-Gelb 90 Bad Düben. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre beträgt 5 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Von Steffen Brost