Nun also doch: Die Ampel an der Kreuzung Postweg/ Schmiedeberger Straße in Bad Düben kommt. Die LVZ hat diese Nachricht des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Donnerstagmorgen erreicht – die Stadt, die sich wegen des befürchteten Rückstaus vehement dagegen ausgesprochen hatte, allerdings nicht. „Das erfahr ich jetzt von Ihnen“, reagierte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) doch etwas bedient beim Telefonat mit der LVZ.

Kreuzung ist Unfallhäufungsstelle

Doch der Reihe nach: Einig sind sich Stadt und Amt als Baulastträger für die kommunale beziehungsweise Staatsstraße in einem: Der viel befahrene und schlecht einsehbare Bereich Schmiedeberger Straße/ Postweg gilt als Unfallhäufungsstelle, muss entschärft werden. Allein zwischen 2017 und 2019 ereigneten sich am Knoten Staats-/Ortsstraße 10 Unfälle mit 9 verletzten Personen, der letzte schwere mit drei Verletzten war in diesem Juni.

Kreisel war längst vom Tisch

In einer Pressemitteilung informierte das Lasuv nun darüber, dass „in der nächsten Woche die Arbeiten zur Errichtung einer transportablen Ampelanlage ... beginnen.“ Die Errichtung, so Sprecherin Rosalie Stephan, folge einem Beschluss der Verkehrsunfallkommission des Landkreises Nordsachsen – bestehend aus Verkehrsbehörde, Polizei und Straßenbaulastträger. „Ziel ist es, die Unfallsituation im Kreuzungsbereich zu entschärfen und das Unfallgeschehen wesentlich zu reduzieren.“ Der ebenso lange diskutierte Kreisel, den die Stadt bevorzugt hätte, war zuvor schon vom Tisch. Rein fachlich, so hatte das Lasuv betont, spreche nichts gegen einen Kreisverkehr. Ein Bau wäre wegen seines Platzbedarfs ohne schwere Eingriffe in das Eigentum Privater nicht umsetzbar gewesen und hätte ein langwieriges und womöglich wenig aussichtsreiches Planfeststellungsverfahren nach sich gezogen.

Zunächst transportable Außenanlage – feste Ampel kommt

Um zeitnah Fußgängern und Radfahrern ein sicheres Queren zu ermöglichen, wird nun die Ampel zunächst mit einer transportablen Außenanlage installiert. Die Kreuzung wird baulich nicht verändert. Die Anlage soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis „für die mit der Baudurchführung eintretenden Erschwernisse“ gebeten. Auch wenn die Ampel zunächst als transportable Anlage gebaut wird – der Beschluss zu einer festen Installation im nächsten Jahr steht, machte Stephan auf Nachfrage deutlich.

Stadt verstimmt über Art der Kommunikation

Die Stadt zeigt sich angesichts der Kommunikation mit der Behörde deutlich hörbar verstimmt. „Der Stadtrat ist ja beteiligt worden und hat gesagt, dass er mit einer temporären Ampel erstmal mitgehen würde. Der Antrag vom Lasuv und die nun erlassene Anordnung der Verkehrsbehörde im Landratsamt sind aber nicht zeitlich begrenzt.“ Dagegen habe sich die Stadt gewehrt, unverständlich bleibe, warum der Kompromissvorschlag unbeachtet blieb: „Vielleicht wird es ja auch gar nicht so, wie wir befürchten.“ Sie hoffe nur, so Münster, „dass diese Art der Kommunikation und des Miteinanders ein negativer Einzelfall bleibt und dass nicht beabsichtigt ist, mit Kommunen und Beteiligten auf diese Weise bestimmte Probleme aus der Welt zu schaffen.“

Nach Straßenrecht müssen beide Straßenbaulastträger die Ampelanlage je zur Hälfte finanzieren. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Gezahlt wurde bisher nicht: „Ich habe auch keine Unterlagen und weiß nicht, auf welcher Grundlage diese Entscheidung basiert.“

Von Kathrin Kabelitz