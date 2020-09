Bad Düben

Er heißt nicht nur so, er sieht auch so aus: Am Evangelischen Schulzentrum (ESZ) in Bad Düben gibt es noch einen Hörsaal mit rund 370 Stühlen. Das Relikt aus NVA-Zeiten soll unbedingt erhalten bleiben. Stadt und ESZ wollen das Auditorium mit Holzsitzen und aufklappbaren Schreibflächen sanieren, ein Bühnenhaus samt Freilichtbühne anbauen und eine Bürgeruniversität mit Multifunktions- und Veranstaltungssaal etablieren. Seinen ursprünglichen Charakter soll der Saal behalten.

Finanzlage der Stadt ist angespannt

Das kostet allerdings, rund eine Million Euro. Im August hatten sich die Hoffnungen zerschlagen, über das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ Geld zu bekommen, das in die Erneuerung von Sportplatz, Turnhalle, Bikerpark und Hörsaal fließen sollte. Nun hofft die Stadt zumindest für letzteren auf Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau/Wachstum“. Bei einer Drittel-Förderung müsste die Stadt neben Bund und Land rund 333 200 Euro beisteuern. Angesichts angespannter Finanz-Lage ein schwieriges Unterfangen. Das ESZ, perspektivisch wohl der Hauptnutzer, übernimmt rund 23 Prozent, bleiben für die Stadt rund 100 000 Euro. Der Stadtrat hat dem jetzt zugestimmt. Sollten die Fördermittel nicht kommen, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), müsste eine andere Finanzierung gesucht werden.

Von Theater über Kino bis Vorlesung – Ideen gibt es viele

Ideen, wie der Raum genutzt werden könnte, betreffen bei weitem nicht nur die Schule. Kino, Theater, Veranstaltungen von Kreismusik-, Volkshochschule oder Vereinen könnten hier stattfinden, selbst Sitzungen des Stadtrates seien denkbar. Neue Möglichkeiten wird es ebenso geben: So ist geplant, die Bühne auf der Saal-Rückseite im Hof als Fläche fürs neue Amphitheater fortzusetzen und so Platz für Vorstellungen zu schaffen.

Was wird mit der Bürgeruniversität ?

Wie der Begriff Bürgeruniversität umgesetzt wird, ist noch offen. „Dieses Ziel haben wir uns in unserem Integral-Konzept gestellt. Inhaltlich müssen wir das gestalten“, so Münster. Dass Bedarf nach neuen Räumen da ist, zeige sich auch nach Gesprächen mit Volkshochschule und Kreismusikschule. Nicht zu verwechseln sei die Bürger- mit der Schüler-Uni – ein Projekt des ESZ, das in Kooperation mit Unis und Hochschulen, Bildungsangebote schaffen will. Die könnten auch andere Schulen nutzen, so Geschäftsführer Gisbert Helbing.

Außerdem im Stadtrat Der 21. Februar 2021 ist offiziell der Tag, an dem die Dübener aufgerufen sind, eine(n) neue(n) Bürgermeister(in) zu wählen. Ambitionen angemeldet hat bereits Amtsinhaberin Astrid Münster (FWG), deren zweite Amtszeit am 30. April endet. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang wurde für den 21. März festgesetzt. War die Sirene zu leise oder nicht? Das ist wohl eine Frage, die in Auswertung des Warntages am Donnerstag noch geklärt werden soll. Grundsätzlich leiser als der Mittwoch-15-Uhr-Ton sind sie nicht, so Münster, ertönten aber mit deutlich kürzerer Dauer. Gisbert Helbing ( CDU) sagte, auf der Terrasse des ESZ in der Durchwehnaer Straße sei nichts zu hören gewesen – bei der benachbarten Bundespolizei aber schon, so Uwe Kulawinski (FWG). Ober- und Grundschule hatten gleichzeitig einen Warnappell absolviert, alle Grundschüler standen nach 4, alle Oberschüler nach 6 Minuten auf dem Hof. Anders als in Eilenburg aber gingen die Sirenen in Bad Düben. Früh gratulierte die Mutter, am Abend offiziell die Bürgermeisterin. Yannik Münster, Stadtrat (FWG) und Sohn von Astrid Münster feierte am Donnerstag seinen 24. Geburtstag. Von der Stadt gab es ein kleines Geschenk.

