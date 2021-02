Bad Dübens erster Supermarkt gerettet

Bad Düben

Die sogut Fleisch- und Wurstwaren GmbH Leipziger Land mit Sitz in Markranstädt übernimmt ab Juli den Vorteilkauf in Bad Düben. Das teilte Geschäftsführer Torsten Hille mit. Das Unternehmen betreibt 42 Filialen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

sogut wird Pächter in Bad Düben

„Wir waren von Anfang an mit unserer Fleischtheke dabei. Anfangs noch als Silberthaler Wurst- und Fleischwaren. Als man uns den Mietvertrag kündigte, fanden wir das traurig und haben überlegt, was man vielleicht machen könnte. Mit Besitzer Dr. Köhler habe ich daraufhin telefoniert. Nach einer Stunde waren wir uns einig, dass wir als sogut-Unternehmen den Markt als Pächter übernehmen“, so Hiller. „Es bleibt aber ein verantwortungsvolle Aufgabe. Schließlich ist der Vorteilkauf 2500 Quadratmeter groß und hat 20 Mitarbeiter, die wir alle übernehmen werden.“

Auch Marktleiterin Angelika Walthes fällt mit dem Weiterbetrieb ein Stein vom Herzen. „Ich bin seit dem ersten Tag dabei. Da ich aber auch bald in Rente gehe, stand Vorteilkauf vor dem Aus. Um so schöner finde ich für uns alle, dass es doch weitergeht und wir irgendwann im Laufe des Jahres unser 30. Jubiläum feiern werden.“

Kündigungen Anfang des Jahres

Der Schreck bei den 20 Beschäftigten zu Beginn dieses Jahres war groß. Alle Mitarbeiter hatten die Kündigung für Ende Juni erhalten. Genau elf Tage vor dem 30. Geburtstag von Bad Dübens erstem Supermarkt nach der Wende. Die Dr. Köhler Warenvertriebsgesellschaft mbH aus Oberhessen eröffnete 1991 den Markt und bietet ein Sortiment an Lebensmitteln an. Für viele Bad Dübener, aber auch Schwemsaler und Berufspendler ist Vorteilkauf eine feste Einkaufsadresse.

Große Modernisierung und Umbauarbeiten hat der neue Betreiber nicht geplant. „Wir sind ja bloß Pächter. Da steht der Eigentümer in Verantwortung. Allerdings würde ich mir für die Bad Dübener Kundschaft einen Radweg wünschen“, so Hille.

Von Steffen Brost