Bad Düben

Der größte Kleingartenverein der Kurstadt „Am Schwarzbach“ ist 100 Jahre alt. Zur Festveranstaltung ins Vereinsheim Kohlrabibar kamen nicht nur zahlreiche Gartenfreunde, sondern auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sowie weitere Gäste. Der Vorsitzende des Vereins „Am Schwarzbach“, Jürgen Schwertner, blickte auf die Anfänge zurück. „Am 21.Mai 1919 war es soweit. Im Ratskeller fand die Gründungsversammlung statt. Im Beisein von 51 Interessierten wurde die Gartenkolonie Düben gegründet. Als Vorsitzender wurde der Lehrer Ernst Fritzsch gewählt. Damals war es nicht möglich, von der Kirche ein zusammenhängendes Gelände zu bekommen. Zwischen beiden Gartenteilen lag ein großes Holzlager, was heute unser Festplatz ist. Das Pachtgelände wurde schließlich in zwei Anlagen geteilt, die West- und die Ostanlage mit 45 und 40 Gärten“, so Schwertner.

Zur Galerie Die größte Kleingartenanlage in der Kurstadt feiert am Wochenende ihren 100. Geburtstag. Dazu laden die Gartenfreunde des Vereins „Am Schwarzbach“ ein.

Neue Anlage an der Eilenburger Straße

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine neue Anlage an der Eilenburger Straße mit 20 Gärten eröffnet. 1948 kam noch die Anlage Baderteich mit 15 Gärten dazu. In den 1960er-Jahren bekam der Verein vom damaligen Waldkrankenhaus eine Holzbaracke zur weiteren Nutzung überlassen. Diese wurde das erste Vereinsheim der Kleingärtner, welches auch eine gastronomische Betreuung anbot. „Hier wurden damals die jährlichen Feste gefeiert. Des Weiteren nutzten die Kleingärtner die Räume für Versammlungen und andere Höhepunkte. In den 1980er-Jahren haben wir das Vereinsheim in Eigeninitiative umgebaut und es entstand ein neues Steingebäude mit dem Namen Kohlrabibar. Heute hat unser Verein vier Anlagen mit 120 Gärten, einem Wegenetz von über fünf Kilometern und 168 Mitgliedern“, so Schwertner weiter.

Freiwillige fürs Ehrenamt fehlen

Der Vorsitzende berichtete auch von zahlreichen Investitionen wie dem Heizungseinbau ins Vereinsheim oder der Sanierung des Abwassersystems. Doch er fand auch kritische Worte. Vor allem wenn es um die ehrenamtliche Übernahme von Funktionen im Verein geht. „Manche setzen sich ins gemachte Nest und sind nicht bereit, am Vereinsleben teilzunehmen. Es sind am Ende immer dieselben, die etwas auf die Beine stellen. Das muss sich in Zukunft ändern“, sagte Schwertner.

Neue Vereinsfahne wird präsentiert

Im Rahmen der Festsitzung präsentierte der Vorstand seine neue Vereinsfahne und die angelegte Chronik die reges Interesse bei den Gästen hervorrief. Auch das mit 87 Jahren älteste Vereinsmitglied, Erika Jungchen, konnte sich an viele Ereignisse aus der Chronik noch gut erinnern, denn ihre Familie hat seit 50 Jahren ihren Garten in der Anlage.

Beim großen Gartenfest einen Tag später wurden verdienstvolle Gartenfreunde für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Die Ehrennadel des Landesverbandes Sachsen erhielten Carole Gühne, Heinrich Weiprecht und Gerhard Baseler. Die Ehrennadel in Bronze bekam Sabine Krönert, Heike und Helmut Lingner sowie Michael Neumann. Als Rahmenprogramm gab es einen Familiensportnachmittag mit Preiskegeln und Bogenschießen. Beim Kaffeeklatsch wurde in Erinnerungen gekramt und beim abendlichen Programm das Tanzbein geschwungen. Das Fest klang am Sonntag mit einem musikalischen Frühschoppen aus.

Von Steffen Brost