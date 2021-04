Bad Düben

Keine Party und nicht viel Tamtam. Der 50. Geburtstag der Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben mbH ging coronabedingt ohne großes Aufsehen über die Bühne. Dafür bekamen alle Mieter in den vergangenen Tagen ein kleines Geschenk an die Wohnungstür beziehungsweise in den Briefkasten geliefert. „Wir wollten unsere Mieter an dem runden Jubiläum teilhaben lassen. Auch wenn wir nicht wie geplant feiern konnten. In jedem Briefkasten steckte ein bunter Umschlag mit kleinen Geschenken. Mieter, die seit 1980 in unseren Wohnungen leben oder Erstmieter sind, haben ein Päckchen mit regionalen Produkten an die Haustür geliefert bekommen. Auch die Kinder wollen wir bald an dem runden Geburtstag teilhaben lassen. Diese Überraschung wird noch geplant“, so Czerwonatis.

An der Obermühle sollen in diesem Jahr noch die Fassaden der Mehrfamilienhäuser aufgehübscht werden. Quelle: Steffen Brost

50 Jahre Wohnungsbaugesellschaft

1971 wurde die heutige Wohnungsbaugesellschaft mbH als kommunale Gebäudewirtschaft ins Leben gerufen. In der Anfangszeit saßen fünf Frauen im Rathaus in einem Büro und betreuten den städtischen Wohnungsbestand. 1977 erfolgte der Umzug in die Schmiedeberger Straße, wo bis heute der Sitz ist. Seit der Wende wurden fast 30 Millionen Euro in Werterhaltung, Modernisierung und Neubauten investiert und so viel attraktiver Wohnraum für junge Menschen und Familien geschaffen.

Auch schwierige Projekte wie der Rückbau mehrerer Wohnblöcke aus den DDR-Jahren im Wohngebiet Am Schalm wurden erfolgreich über die Bühne gebracht. Heute zählen zwölf Mitarbeiter, darunter drei Handwerker und ein Müllwart, zum Team.

2021 wird eine knappe Million investiert

Aktuell betreut das Wohnungsunternehmen 620 eigene und 539 Fremdwohnungen. Der Leerstand beträgt derzeit 16 Prozent. Bettina Czerwonatis und ihr Team haben weiter im Blick, die Anzahl der leeren Wohnungen deutlich zu reduzieren. Deshalb sollen in diesem Jahr auch eine knappe Million Euro in Investitionen und Instandhaltungen gesteckt werden, um Wohnraum attraktiver zu machen. „Zum Teil handelt es sich dabei um Komplettsanierungen von Wohnungen, die nach einem Auszug leer geworden sind. Zum anderen planen wir zahlreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.“ So sollen im Windmühlenweg 26 die Elektrostränge saniert werden und die Treppenhäuser einen neuen Anstrich bekommen. Letzteres ist auch im Windmühlenweg 28 angedacht sowie in der Blücherstraße 10 und 12. Im kleinen Wohngebiet An der Obermühle soll die nächste Fassade aufgehübscht werden und der Einbau neuer Thermen steht auf dem Plan.

Im Wohngebiet Am Schalm plant die Wohnungsbaugesellschaft in diesem und nächsten Jahr umfangreiche Umbauten. Quelle: Steffen Brost

Mit Blick in die Zukunft plant die Wohnungsbaugesellschaft noch zwei größere Baumaßnahmen. Zum einen soll an der Ecke Neuhofstraße/Neumark ein neues Mehrfamilienhaus mit bis zu 20 Wohnungen entstehen und zum anderen will das Unternehmen umfangreiche Umbauten im Wohngebiet Am Schalm in Angriff nehmen.

