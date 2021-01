Bad Dübens neue Ampel ist in Betrieb gegangen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Ampel am Postweg ist in Betrieb

Seit Freitagmorgen ist die neue Ampel an der Kreuzung Schmiedeberger Straße/ Postweg in Betrieb. Installiert wurde sie bereits im letzten Jahr. Mit der zunächst transportablen Lichtsignalanlage, die später fest eingebaut wird, soll die Unfallgefahr in diesem Bereich gesenkt werden.

Die Ampel an der Kreuzung Schmiedeberger Straße/Postweg ist jetzt in Betrieb. Quelle: Steffen Brost

Unumstritten ist sie nicht. Die Stadt Bad Düben hatte einen Kreisverkehr präferiert, befürchtet vor allem in der Hauptverkehrszeit Staubildung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte sich gegen einen Kreisel ausgesprochen. Der brauche Platz und sei ohne Eingriffe in Privateigentum nicht möglich.

Vereine können Förderung beantragen

Alle Eilenburger Vereine sind aufgerufen, eine Vereinsförderung zu beantragen. Anträge für das Jahr 2021 können bis zum 5. Februar bei der Stadtverwaltung Eilenburg, Fachbereich Bürgerservice eingereicht werden, wird informiert. Der Antrag kann formlos gestellt werden, muss aber folgende Daten enthalten: Anzahl der Mitglieder bis 21 Jahre sowie die Zahl der Mitglieder ab 21 Jahre, Name des aktuellen Vorsitzenden mit Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aktuelle Bankverbindung (IBAN) des Vereins beziehungsweise der Selbsthilfegruppe, Fördersumme sowie Förderzweck. Kriterien der Vereinsförderung sind: Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein oder eine Selbsthilfegruppe. Der Verein ist in der Stadt Eilenburg oder als Ortsgruppe tätig und erbringt Leistungen für Bürger der Stadt Eilenburg. Weiteres Kriterium ist ein Vereinsjubiläum ab zehn Jahre des Bestehens in Zehn-Jahres-Schritten. Höchste Bewilligungssumme pro Verein sind 2000 Euro, wird mitgeteilt. Sie bemisst sich unter anderem nach der Höhe der Haushaltsplansummen für Sport/Soziales/Kultur und Sonstige, der Größe des Vereins beziehungsweise der Gruppe, dem Umfang der Vereinstätigkeit sowie der Bedeutung der Veranstaltung für die Öffentlichkeit. Rückfragen sind möglich bei Birgit Illo, Telefon 03423/652233.

Ringdeich für Gruna lässt weiter auf sich warten

Die 175 Grunaer warten noch immer auf ihren Ringdeich, der den Laußiger Ortsteil vor einem hundertjährigen Hochwasser schützen soll. Wie von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) zu erfahren war, laufe dafür nach wie vor das Planfeststellungsverfahren. 2019 hatte die genehmigende Landesdirektion von der LTV ein naturschutzfachliches Gutachten nachgefordert, um zu klären, ob sich das Projekt mit dem Schutzstatuts eines Flora-Fauna-Habitats verträgt. Dieses wurde inzwischen erstellt. Dennoch ist derzeit völlig unklar, wann die Landesdirektion für das fünf bis sechs Millionen Euro teure Projekt grünes Licht gibt. Bei dem Ringdeich Gruna handelt es sich im Westen um eine 1,8 Kilometer lange Deicherhöhung. Östlich erfolgt der Ringschluss dann durch einen 1,5 Kilometer langen Deichneubau über Ackerflächen.

Eine andere große Schutzmaßnahme für insgesamt rund zehn Millionen Euro war in diesem Bereich 2018 abgeschlossen worden. Damals wurde der rund acht Kilometer lange Deich Mörtitz-Gruna-Laußig überwiegend mit Spundwänden stabilisiert. Außerdem wurde der Ringdeich um das Fährhaus Gruna gebaut.

Eilenburg : Zwei Autohäuser planen Ladesäulen für E-Autos

Die Nachfrage nach Elektromobilität steigt und damit auch der Bedarf an öffentlichen Lademöglichkeiten. Um eine Übersicht zu erhalten, wie das Angebot in Eilenburg aussieht, hat die Stadtverwaltung eine Abfrage bei den neun ortsansässigen Autohäusern der Stadt gestartet.

Das Ergebnis: Zwei der Autohäuser werden im Jahr 2021 öffentliche Ladesäulen vorweisen können. Die Ladesäule im Autohaus Müller ( BMW, Skoda) in der Bergstraße wurde bereits in Betrieb genommen. Zudem wird die Autohaus Eilenburg GmbH ( Opel) in der Zscheppliner Landstraße, im ersten Halbjahr eine Doppelladesäule für den öffentlichen Gebrauch zur Verfügung stellen. Alle weiteren Autohäuser sehen aus Kostengründen auch in Zukunft von der Installation einer öffentlichen Lademöglichkeit ab. Ansonsten besteht die Möglichkeit an der Autowaschanlage „Wap WaschBär“ im Gewerbegebiet ECW sein Auto zu laden. wird informiert.

Doberschütz vermarktet im Frühjahr 13 Bauplätze

Die Pumpstation für die Krautgärten kann erst jetzt in der ersten Januarhälfte geliefert werden. Sonst, so schätzt Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) ein, hätte man die Erschließung des Eigenheimstandortes sogar noch im alten Jahr geschafft. Die Vermarktung der 13 Bauplätze im Ortszentrum von Doberschütz soll aber auf jeden Fall im Frühjahr beginnen. Die Gemeinde, die für die Erschließung über eine halbe Million Euro vorfinanziert hat, will den Verkaufserlös dann nutzen, um in Mörtitz mit der Windmühlenbreite den nächsten Standort zu erschließen. Hier handelt es sich um eine etwa 8000 Quadratmeter große Fläche, die erschlossen und parzelliert werden kann.

Zählung an der Mulde

Mit der Teilnahme an der Internationalen Wasservogelzählung startet die Regionalgruppe „ Karl August Möbius“ Eilenburg/ Torgau des Naturschutzbundes, Landesverband Sachsen, am 17. Januar mit seinen Veranstaltungen ins neue Jahr. Auf zwei Strecken geht es an diesem Tag dann entlang der Mulde.

Bushaltestellen: Bau in Rödgen dieses Jahr

Statt vier wurden es am Ende nur drei: Die Rede ist von dem barrierefreien Umbau der Buswartehäuschen in der Gemeinde Zschepplin im zu Ende gegangenen Jahr. Während die Arbeiten in Krippehna, Zschepplin und Steubeln wie geplant über die Bühne gingen, musste der Umbau in Rödgen zunächst verschoben werden. „Hier war der Fördertopf 2020 einfach zu schnell leer“, erklärte Bürgermeister Kay Kunath (parteilos). In Rödgen soll nun aber in diesem Jahr gebaut werden, kündigte er an.

Weihnachtsbäume werden entsorgt

Noch ist Weihnachten in Eilenburg nicht ganz vorbei, doch Leuchtsterne, Lichterketten und Co. werden in den nächsten Tagen aus dem Stadtgebiet verschwinden. Auch der im November aufgestellte Baum auf dem Markt endet wie seine Vorgänger – im Schredder. Wer sich im heimischen Wohnzimmer die anheimelnde Atmosphäre noch etwas länger erhalten will, kann dies auf jeden Fall bis Ende des Monats tun. Erst dann werden die abgeschmückten Bäume in einer konzertierten Aktion vom Entsorgungsunternehmen Remondis abgeholt.

Am 29. und 30. Januar werden die Weihnachtsbäume eingesammelt, am Freitag zunächst in Ost, Stadt und Berg, tags darauf in den zur Stadt Eilenburg gehörenden Dörfern. Die Weihnachtsbäume sind ohne Reste von Schmuck vor das Haus zu stellen.

Sechs Termine für Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz Eilenburg bietet auch in diesem Jahr wieder Blutspende-Möglichkeiten im Pfarrhaus der Katholischen Kirche in der Bernhardistraße 21 in Eilenburg an. Termine sind am 3. Februar, 7. April, 2. Juni, 4. August, 6. Oktober und 1. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Terminvergaben unter Telefon 0341 9725393 oder 03423 700450.

Wochenendplatz: Plan liegt aus

Der im jüngsten Stadtrat beschlossene Entwurf zum B-Plan „FEZ – Wochenendplatz“ liegt noch bis zum 25. Januar zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Eilenburger Rathauses aus. Auf einer bisher noch nicht genutzten Teilfläche sollen auch Mobilheime und nicht fahrbereite Wohnwagen aufgestellt werden können.

Von lvz