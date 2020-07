Bad Dübens neuer Hort: Eröffnung viel später als gedacht

Bad Düben

Der Hortneubau auf dem Bad Dübener Schulcampus im Windmühlenweg läuft auf Hochtouren. Aktuell erfolgen Arbeiten im Heizungs-, Elektro- und Sanitärbereich. Außerdem wird fortlaufend die Glasfassade rings um das Gebäude fertiggestellt.

Inbetriebnahme erst 2021

Parallel dazu erfolgt die Fertigstellung des Wärmdämmverbundsystems, der Trockenbau läuft und jetzt wurde auch das Stahlgerüst für die Verbindungsbrücke zur Heidegrundschule angebaut. Hier erfolgen in den kommenden Wochen die Arbeiten im Fußboden- und Deckenbereich. „Unterm Strich kann man sagen, dass die Arbeiten in allen Gewerken, die zur Zeit auf der Baustelle sind, gut vorankommen“, sagt Christiane Schur vom Bad Dübener Bauamt.

In den kommenden Wochen will sich die Stadt mit den Architekten und der Arbeiterwohlfahrt, die den Hort künftig betreiben wird, zusammensetzen und über die Art und Ausführung der Einbaumöbel diskutieren und die dafür notwendige öffentliche Ausschreibung vorbereiten. Fest steht jedoch schon eins; Der Hort wird deutlich später fertig, als ursprünglich geplant. Jetzt rechnet die Stadt Bad Düben mit der Inbetriebnahme erst Anfang 2021.

Kosten sparen

Gleichzeitig wurde schon vor Monaten bekannt, dass der Kostenplan von rund drei Millionen Euro nicht gehalten werden kann und Abstriche am Projekt nötig wurden. Wie hoch letztlich die Schlussrechnung sein wird, darüber wollte sich die Stadt aktuell nicht äußern. So musste als Konsequenz dessen der sommerliche Wärmeschutz und die Belüftung erneut in den Blick genommen werden. Zudem fielen die Dachterrasse und die Verringerung der Dachbegrünungsflächen dem Rotstift zum Opfer.

Das zweigeschossige Gebäude ist eine Konstruktion aus viel Holz und großen Fensterflächen, das an der östlichen Seite der Heidegrundschule angebaut wird. In dem Neubau wird es viel Platz für einzelne Bereiche wie Lernen, Spielen, Kreativsein und Mehrfachnutzung geben.

220 Kinder haben Platz

Das Erdgeschoss ist multifunktional nutzbar, von dort aus gelangen die Kinder in den kreativen Spielbereich und ins Grüne. Im Obergeschoss finden Ruhe- und Lernzone ihren Platz. Jedem Funktions-Bereich sind einzelne Sozial- und Sanitärräume zugeordnet. Das Projekt ist für insgesamt 220 Hortkinder ausgelegt.

