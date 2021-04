Tiefensee

Die Traditionsbäckerei Sommerfeld schließt. Bäckermeister Gerd Sommerfeld verabschiedet sich am Wochenende nach 67 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Damit schließen die Filialen in Laußig und Pressel für immer. Die in Pressel hat am Sonnabend das letzte Mal geöffnet. Wie Gerd Sommerfeld informierte, suche man für die Hauptfiliale in Tiefensee noch nach einer Lösung.

Kein einfacher Schritt

„Nach 51 Arbeitsjahren, ich habe mit 16 angefangen, den Beruf des Bäckers zu lernen, reicht es auch langsam. Auch wenn der jetzige Schritt sicherlich kein einfacher ist. Schließlich besteht unsere Filiale in Pressel seit 23 Jahren und die in Laußig sogar schon seit der Wende. Ich bedanke mich bei allen Kunden für die jahrelange Treue“, sagt Sommerfeld.

Auch Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) meldet sich zu Wort. Er bedauert den Schritt, sieht aber aktuell keine Gefährdung der Versorgungslage in beiden Dörfern. „Erst einmal geht mein Dank an die Familie Sommerfeld, die unserer Gemeinde mit ihren Geschäften so viele Jahre die Treue hielt. Es ist jetzt auch ihr gutes Recht, den Ruhestand anzutreten. Auch wenn die Versorgung in Laußig und Pressel durch kleine Einkaufsmärkte abgesichert ist, werde ich mich persönlich bemühen, mit Bäckern aus der Region ins Gespräch zu kommen, die vielleicht Interesse an einer Filiale in den betreffenden Ortsteilen haben“, versprach Schneider.

