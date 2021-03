Bäume pflanzen boomt: Was Waldretter in der Dübener Heide antreibt

Bad Düben

Und was machen Sie so sonntags? Familie Brück aus Mühlbeck bei Bitterfeld-Wolfen zieht es jedenfalls in den Naturpark Dübener Heide. Nicht etwa, um zu wandern oder sich an der schönen Natur zu erfreuen. Sie wollen vielmehr anpacken und Bäume pflanzen.

Ganze Familie begeistert

„Wir haben in der Zeitung gelesen, dass der Verein Dübener Heide so etwas anbietet. Da waren wir gleich Feuer und Flamme und haben uns gemeldet“, erzählt Martina Brück. Mit ihrem Mann Josef hat sie für so einen Aktionstag auch die beiden Söhne und ihre Familien begeistern können. Schnell war ein Sonntag gefunden – und an dem ging es hinaus in den Naturpark, genauer gesagt nach Bad Düben in den Kirchenforst.

Der Kirchenwald litt wie viele andere Wälder in der Region unter den extrem heißen Sommermonaten in den letzten beiden Jahren. Die Trockenschäden sind enorm. „Das ist eine Situation, die nicht schön ist“, sagt Revierförster Andreas Schirmer. „Wir mussten das Dreifache der üblichen Menge an Holz ernten.“ Vornehmlich waren das Kiefern. Die abgeholzten Flächen sind deutlich erkennbar.

Revierförster stellt Bäume bereit

Junge Eichen und Hainbuchen liegen auf einer Fläche im Kirchenforst Bad Düben zum Pflanzen bereit. Quelle: Nico Fliegner

Auf eine solche Fläche zog es nun Axel Mitzka und Familie Brück. Alles corona-conform, denn die Familie wohnt quasi zusammen. Mitzka leitete die Helfer zuvor an. Dann wurde Pflanzloch für Pflanzloch mit dem Spaten ausgehoben und junge Eichen und Hainbuchen hineingesetzt. Insgesamt 300 Bäume hat die Familie an einem Nachmittag in die Erde gebracht. Zur Verfügung gestellt wurden die Bäume vom Revierförster. Und der freut sich über so viel Engagement. „Man spürt schon, dass die Leute raus in die Natur wollen. Und wenn sie das mit einer Pflanzaktion verbinden, ist es umso besser“, sagt Andreas Schirmer. „Das zeigt auch, dass die Leute wissen, wie es um den Wald bestellt ist, die Probleme kennen und so mithelfen.“ Besonders freut den Revierförster, wenn sich Schulklassen engagieren wie zuletzt und ebenfalls in den Wald gehen, um Bäume zu pflanzen. Für ihn der richtige Weg, die jungen Leute an die Natur heranzuführen.

Aktion: „WaldBauer werden!“

Das ist auch der Ansatz des Vereins Dübener Heide, der zu solchen Aktionen über seine Internetplattform regiocrowd.com aufruft. „WaldbBauer werden!“ heißt die Aktion, die im Februar startete. „Wir laden alle Heide- und Pilzfreunde aus Leipzig und Umgebung zu Pflanzaktionen ein frei nach dem Motto: Für jeden Pilz, den ich gesammelt habe, pflanze ich einen Baum“, so Mitzka.

Axel Mitzka vom Verein Dübener Heide organisiert die Pflanzaktionen für Familien und Unternehmen. Quelle: Nico Fliegner

Die Aktion läuft erfolgreich. „Das gab’s noch nie. Wir können uns vor Anfragen von Leuten und Unternehmen nicht retten“, weiß der Vorsitzende des Naturparkträgervereins. Denn Mitzka war zuletzt nicht nur mit Familie Brück im Wald unterwegs, sondern auch mit Mitarbeitern von Unternehmen aus dem Chemiepark Bitterfeld, die gleich mal einen ganzen Aktionstag buchten – einzig, um Bäume zu pflanzen und etwas fürs Klima zu tun. „Alle wollen den Wald retten“, freut sich Mitzka. Und der hat es, wie Förster Schirmer schon sagte, vielerorts bitternötig.

Schon 3000 Bäume gepflanzt

So fanden unter Regie des Heidevereins in den letzten Wochen Pflanzaktionen im Stadtwald von Gräfenhainichen und im Landeswald Sachsen-Anhalt statt. Bisher seien schon knapp 3000 junge Bäume gepflanzt worden – die Aktion soll im Herbst weitergehen.

Familie Brück will sich ab jetzt regelmäßig für den Naturpark Dübener Heide engagieren, auch finanziell. „Wir sind Naturfreunde. Das ist eine gute Aktion, bei der man ganz praktisch tätig werden kann“, sagt Josef Brück.

Und nach getaner Arbeit gab’s dann noch Kaffee und Kuchen mitten im Wald natürlich. Was will man mehr an einem Sonntag im Frühlingsmonat März?

Von Nico Fliegner