Bad Düben

Wie viele Bäume hat die Kurstadt Bad Düben? Karen Langwald und Christiane Müller wissen das bald ziemlich genau. Aktuell befinden sich 6449 Bäume im Bestand, ohne Privatbäume und Bäumen an nicht kommunalen Straßen. Die meisten davon sind bisher Linden, Eschen und Spitzahorn, aber auch viele Kastanien.

Jeder Baum wird registriert

Seit ein paar Tagen sind die gelernte Vermessungstechnikerin Karen Langwald und Baumkontrolleurin Christiane Müller in Bad Düben unterwegs und registrieren jeden einzelnen Baum mit mindestens 30 Zentimeter Stammumfang. „Ich bin selbstständig und beschäftige mich in meinem Unternehmen schwerpunktmäßig mit der Verarbeitung von Geodaten in Städten und Gemeinden. Darunter fallen auch digitale Baumkataster“, erklärt Langwald. Und das will Bad Düben jetzt erstellen. Aktuell sind die Grunddaten der städtischen Bäume bereits in einer Software erfasst, der Baumstandort jedoch nur in handgezeichneten Papierlageplänen registriert.

Anzeige

Christiane Müller (links) und Karen Langwald begutachten die große Lärche auf dem Bad Dübener Burggelände und nehmen sie in das digitale Baumkataster der Kurstadt auf. Quelle: Steffen Brost

Weitere LVZ+ Artikel

Jeder Stamm erhält Plakettennummer

Ein Baumkataster ist ein Verzeichnis, in dem Stadt-, Straßen- oder Parkbäume verwaltet werden. Das Verzeichnis kann mit Papier-Formularen, aber auch EDV-gestützt geführt werden. Alle erfassten Bäume müssen eindeutig identifiziert werden. Dies geschieht in vielen Baumkatastern durch eine Plakettennummer, die am Baum angebracht wird. Vor allem digitale Baumkataster nutzen jedoch zusätzlich oder ausschließlich GPS-Koordinaten für die eindeutige Identifizierung. Im Baumkataster werden unter anderem die Baumnummer, der lagegenaue Standort, Baumart, Pflanzjahr, Status, Risikoeinschätzung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Zuständigkeit und das Datum aller Baumkontrollen registriert. Aber auch Fotos können hinzugefügt werden.

Kataster wird digital geführt

Bad Düben möchte das Baumkataster zukünftig ausschließlich in digitaler Form führen. Langwald bekam vor einigen Wochen den Zuschlag für den Auftrag. „Ich hab den Lageplan aller registrierten Bäume von der Stadt bekommen. Dort ist jeder Baum eingetragen, der nach der aktuell gültigen Baumschutzsatzung einer ist. Das bedeutet, er hat mindestens 30 Zentimeter Stammumfang. Denn erst ab diesem Maß werden Bäume erfasst“, erklärt Langwald. 2007 wurde der Lageplan der Stadt analog erstellt und immer mal wieder aktualisiert. Diese Pläne sind jetzt die Grundlage für die beiden Experten, die aktuellen Daten in digitale Form samt Baumbeschreibung in die Software einzuarbeiten.

Mit einer Baumplakette samt Nummer findet man den Baum später ganz schnell im digitalen Baumkataster der Kurstadt Bad Düben wieder. Quelle: Steffen Brost

Das Erstellen eines digitalen Baumkatasters ist mühsam und langwierig. Rund 100 Bäume schaffen die beiden Frauen am Tag, gleichen sie mit dem alten Datenbestand ab und aktualisieren sie. Dazu wird die Verkehrssicherheit wie die Kontrolle des Lichtraumprofiles sowie die Bruch- und Standsicherheit eines jeden Baumes in Augenschein genommen, auch eventuell notwendige Maßnahmen werden notiert. „Das ist besonders auch in kommunalen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen wichtig. Dort stehen in der Regel auch Bäume und die müssen ganz besonders kontrolliert werden, denn da geht es um die Sicherheit der Kinder“, erläutert Langwald. Jeder Baum bekomme danach eine sogenannten Geo-Koordinate, damit man ihn bei späteren Kontrollen schnell findet. So wird der analoge Kartenteil Schritt für Schritt in ein digitales Baumkataster umgewandelt.

Weiter Begutachtung nötig

Doch die Bäume in Zukunft einfach nur zu verwalten, damit ist es nicht getan. Auch künftig müssen alle aufgenommenen Bäume in vorgegebenen Zeitintervallen auf Schadsymptome wie Pilzbefall oder Totholz, das herabstürzen kann, begutachtet werden. Im Zweifelsfall müssen die Bäume eingehend untersucht werden. Spätestens dann muss Karen Langwald für die Standortbestimmung der Bäume nicht mehr mit Stift und Lineal arbeiten, sondern nur noch in das moderne Geo-Informationssystem auf dem Tablet schauen, um jedes einzelne Baumobjekt schnell und sicher finden zu können.

Von Steffen Brost