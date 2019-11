Behörden prüfen Unfallkreuzung bei Görschlitz

Görschlitz

Müssen am Knoten B183/K 7414 bei Görschlitz bauliche Veränderungen vorgenommen werden? Stellt dieser Bereich eine Gefahrenstelle dar, weil er aufgrund seiner Beschaffenheit durch ein leichtes Gefälle und die Kurvenlage nach Görschlitz unübersichtlich erscheint? Ist er ein Unfallschwerpunkt? Fragen wie diese sind nach einem schweren Unfall Anfang Juli aufgekommen, bei dem eine 16-jährige Kradfahrerin auf tragische Weise ums Leben gekommen ist.

Behördenvertreter bei Vor-Ort-Termin

Den Termin hat es mittlerweile gegeben, bestätigt Tobias Abert, Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Nordsachsen, auf Anfrage. Teilgenommen haben die ständigen Mitglieder der Unfallkommission, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Leipzig, Vertreter der Straßenmeistereien, Verkehrspolizei und Straßenverkehrsbehörde. „Vor Ort konnten dabei weder Mängel am baulichen Zustand noch an der vorhandenen Beschilderung des Knotens festgestellt werden. Auch waren eventuell notwendige verkehrsorganisatorische Sofortmaßnahmen wie zum Beispiel das Ändern der Beschilderung/Markierung nicht ersichtlich“, so Abert.

Kreuzung bei Görschlitz gilt nicht als Unfallschwerpunkt

Trotz des tragischen Unfalls Anfang Juli 2019 sei der Knoten in der Unfallstatistik der zurückliegenden Jahre nicht erwähnt und könne deshalb keinesfalls als Unfallhäufungsstelle oder Unfallschwerpunkt angesehen werden. Ganz aus den Augen lassen werden die Behörden diesen Bereich dennoch nicht. „Aufgrund der besonderen Geometrie des Knotens wird perspektivisch geprüft, wie die Anbindung der K7414 umgestaltet werden kann“, sagte Tobias Abert.

16-Jährige starb Anfang Juli bei tragischem Unfall

Anfang Juli hatte es an dieser Stelle einen schweren Unfall gegeben. Eine Auto-Fahrerin wollte hinter einem im Gegenverkehr herannahenden Sattelzug Richtung Authausen abbiegen und übersah die hinter dem Laster kommende Moped-Fahrerin. Das Mädchen konnte den frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde so schwer verletzt, dass es trotz intensiver Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort starb.

Von Kathrin Kabelitz