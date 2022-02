Bei Sturmschäden in Nordsachsen: So reagieren Sie richtig

Nordsachsen

Nachdem Tief „Ylenia“ auch über Nordsachsen mit Windgeschwindigkeiten von 100 km/h und mehr hinweggezogen ist, geht die stürmische Wetterlage weiter. In der Nacht zu Sonnabend drohen erneut orkanartige Böen. Rund 70 Einsätze von Freiwilligen Feuerwehren bilanziert das Landratsamt Nordsachsen dabei bisher. Und auch kleinere Sturmschäden an Autos und Häusern bleiben nicht aus. Wie gehen Geschädigte am besten vor? Und wann zahlen die Versicherungen?

Welche Schäden deckt welche Versicherung?

Für Sturmschäden haften unterschiedliche Versicherungen. Gebäude-, Hausrat- und Kaskoversicherungen greifen laut dem Verbraucherschutz Sachsen erst ab einer Windgeschwindigkeit von 62 Stundenkilometern. Das entspricht der Windstärke acht. Über die Region Delitzsch/Eilenburg fegte „Ylenia“ laut dem Deutschen Wetterdienst mit 105 bis 119 Stundenkilometern. Dies entspricht Windstärke 10 bis 11. Auch Sturm „Zeynep“ von Freitag auf Samstag soll diese Kraft erreichen.

Wenn ein Sturm in dieser Stärke Dachziegel oder Dachpappe von ihrem Haus fegt, reicht die offizielle Sturmwarnung als Nachweis meist aus, so der Verbraucherschutz. Sollten die Ziegel oder andere Gegenstände auf parkende Autos geschleudert werden, greift die Teilkaskoversicherung der Eigentümerin oder des Eigentümers. Hierbei gilt jedoch oft eine Selbstbeteiligung, welche von der Entschädigungssumme noch abgezogen wird.

Pflichtverletzungen müssen nachgewiesen werden

Genauso verhält es sich bei Schäden, die durch Bäume oder Äste am parkenden Wagen entstanden sind. „Haben Sie als Geschädigte keine Teilkaskoversicherung oder möchten die Selbstbeteiligung und andere nicht versicherte Schadenspositionen geltend machen, müssen Sie der Gemeinde, dem Haus- oder Gartenbesitzer oder dem Straßenbaulastträger eine sogenannte Verkehrssicherungspflichtverletzung nachweisen“, erklärt Florian Heuzeroth, Sprecher des ADAC in Sachsen. Hiervon sei auszugehen, wenn sich der Verkehrssicherungspflichtige nicht ausreichend um die Sicherheit von Straßen, Bäumen, Häusern oder Verkehrsschildern vor dem Schaden gekümmert hat.

Sollte man trotz der Warnungen noch mit dem Auto unterwegs sein müssen und mit einem umstürzenden Baum kollidieren, greift laut Verbraucherschutz die Vollkaskoversicherung, wenn man nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Sollte der umgestürzte Baum jedoch morsch sein, werden die Kosten von der Haftpflichtversicherung der Baumbesitzerin oder des Baumbesitzers getragen.

So reagieren Betroffene richtig

Ganz wichtig: Gefährden Sie sich nicht selbst, um die Auswirkungen während des Sturms zu sichten. Ist das Unwetter vorbei, sollte der Schaden allerdings umgehend der entsprechenden Versicherung gemeldet werden. Bis dahin sollte laut Verbraucherschutz alles unterlassen werden, was die Feststellung des Schadens beeinflussen könnte – außer das ist unbedingt notwendig. So sollten Gefahrenquellen selbstverständlich beseitigt werden. Sollten beispielsweise Dachziegel abgetragen worden sein, können Eigentümerinnen und Eigentümer das Dach abdichten. Die Verbraucherzentrale Sachsen empfiehlt, im Kontakt mit der Versicherung zu klären, ob man sich selbst um einen Handwerksbetrieb kümmert, oder zunächst jemand den Schaden aufnimmt. In jedem Fall sollte man Fotos machen und die Schäden dokumentieren.

Von js, hgw