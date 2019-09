Bei der Bundespolizei treten die Neuen an

Bad Düben

63 Polizeimeisteranwärter drücken ab dieser Woche für ein Jahr die Schulbank bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Die jungen Frauen und Männer gehören zum zweiten Dienstjahr des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Eschwege. Alle drei Lehrklassen kommen aus Bad Dübens Partnerstadt Diez. Dort haben die Polizeimeisteranwärter ihr erstes Dienstjahr verbracht.

Neue Stellen

„Seit 2014 wird im Bundespolizeistandort Bad Düben die Ausbildung des zweiten Dienstjahres durchgeführt“, erläuterte Polizeisprecher Michael Marx. „Auslöser für die Auslagerung dieser Ausbildung von den Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentren zu den Abteilungen der Bundesbereitschaftspolizei wie nach Bad Düben waren und sind die stetig steigenden Einstellungszahlen, um einerseits den zu erwartenden Altersabfluss der kommenden Jahre auszugleichen und andererseits die gewachsene Zahl an Aufgaben zu bewältigen. Von der Bundespolizeiabteilung Bad Düben werden zur Sicherstellung der Ausbildung Polizeibeamte als Polizeifachlehrer und Lehrkräfte eingesetzt.“

Goitzsche und Heide Spa

In der Kurstadt wurden die Neuen von Lehrgangsleiter Polizeihauptkommissar Thomas Bock begrüßt. Der 53-Jährige wünscht sich ein spannendes Jahr. „Auch für mich ist Bad Düben Neuland. Aber ich habe mich schon erkundigt. Hier gibt es die Goitzsche mit herrlichen Fahrradwegen und Bad Düben hat ein Wellnesszentrum mit Sauna, Schwimmbad und anderen Dingen. Die werde ich mir in der ersten Zeit mal genauer anschauen“, freut sich Bock auf die neue Herausforderung. Auch Polizeidirektor und Gastgeber Jürgen Kollenrott ließ es sich nicht nehmen die neue Kollegen zu begrüßen. „Ich wünsche Ihnen für das Dienstjahr in Bad Düben viel Erfolg und Freude“, so Kollenrott.

Theorie und Praxis

Die jungen Bundespolizisten werden in der Abteilung ihr theoretisches Wissen unter anderem in den Fächern Einsatzrecht, Einsatzlehre, öffentliches Dienstrecht und Kriminalistik sowie in der politischen Bildung, aber auch in Deutsch und Englisch weiter vervollkommnen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Praktika in den Bereichen Grenzschutz, Bahnpolizei und Luftsicherheit.

Von Steffen Brost