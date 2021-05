Bad Düben

Zum Heidesonntag am 6. Juni lädt der Naturpark-Verein Dübener Heide zum „Wiesen-Blüten-Bienen-Tag“ mit bunten Mitmachaktionen in den Naturpark ein. Das Naturparkhaus in Bad Düben öffnet von 9.30 bis 12 Uhr seine Pforten und Wildnispädagogin Angela Richter alias „Wilde Linde“ erklärt, warum Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. die wahren Superhelden dieser Erde sind. Wie die Naturforscher begeben sich die Besucher mit der „Wilden Linde“ auf Spurensuche und entdecken die Welt der Summer und Brummer hautnah. Die Veranstaltung ist für Familien geeignet. Eine Anmeldung per E-Mail an info@wildelinde.de ist erforderlich.

Imker schleudert Honig

Außerdem ist Imker Danilo Grüneberg von 10 bis 12 Uhr zu Gast im Naturparkhaus, schleudert Honig im Hof und stellt seine Arbeit vor. Der Bee Pass-Bienenturm kann besichtigt werden und ein Austausch mit dem Imker über die faszinierende Welt der Bienen ist möglich. Die Veranstaltung ist familiengerecht. Coronabedingt sind auch hier Voranmeldungen unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.de Voraussetzung für eine Teilnahme.

Wiesenmahd auf der Apfelwiese

Am Nachmittag bietet Axel Mitzka vom Verein Dübener Heide in der Zeit von 14 bis 16 Uhr eine Wiesenmahd auf der Apfelwiese in Schnaditz an. Unter fachkundiger Anleitung werden Interessierte in die Wiesenmahd eingeführt und lernen, wie man eine Handsense benutzt. Auch für diese Veranstaltung ist eine Voranmeldung unter 0172 3420542 oder per E-Mail an a.mitzka@naturpark-duebener-heide.com erforderlich.

Alle Aktionen am Heidesonntag sind kostenfrei. Spenden sind willkommen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ist die Durchführung der Veranstaltungen nicht garantiert. Interessenten müssen sich vorab direkt beim jeweiligen Veranstalter erkundigen. Aktuelle Informationen zum Heidesonntag finden Interessierte unter www.naturpark-duebener-heide.de/heidesonntag.

Von LVZ