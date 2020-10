Bernsteinzimmer: Weiterer Tauchgang noch in diesem Jahr

Polnische Schatztaucher haben jetzt wahrscheinlich das Wrack des 1945 gesunkenen Frachters „Karlsruhe“ am Grund der Ostsee gefunden. An Bord werden Teile des Bernsteinzimmers vermutet. Noch in diesem Jahr soll es einen weiteren Tauchgang zu dem Wrack geben. Das Bernsteinzimmer könnte sich jedoch auch in Wermsdorf befinden.