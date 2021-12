Bad Düben

Die Dübenerin Katja Heinrich hatte kurz vor dem Fest eine besondere Idee. Sie schlug vor, Sterne für die Kinder erleuchten zu lassen. „Jede der drei Kindereinrichtungen sowie der vier Schulen und Hort sollen einen Herrnhuter Weihnachtsstern aufhängen können. Dafür wollte ich Spenden sammeln.“

Riesige Resonanz

Was sie nicht ahnten konnte – der Aufruf in den sozialen Medien stieß auf riesige Resonanz. Über 50 Menschen aus und um Bad Düben ließen den Spendenstand und somit die Anzahl von Sternen schnell ansteigen. „Die Spenden kamen aus allen Bevölkerungsschichten. Einer spendete fünf, andere zehn oder mehr. Ein anonymer Spende überwies sogar 200 Euro. Vielen Dank für jeden einzelnen Euro“, freute sich Heinrich. Mittlerweile kamen rund 1000 Euro zusammen. Genug für 22 leuchtende Sterne. Die wurden an Kitas, Schulen, Jugendhaus Poly, Feuerwehr, Bibliothek, Rettungswache und Begegnungsstätte überbracht. Auch die beiden Pflegeheime, die Stadtteilwehren sowie das Bürgerhaus Wellaune, die Rettungswache und das Waldkrankenhaus bekommen einen.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das war nicht die erste Aktion

Die engagierte Lehrerin aus Bad Düben hat seit den Ausgangsbeschränkungen wegen Corona verschiedene Aktionen ins Leben gerufen, um die Kinder zu erfreuen. So gab es unter anderem eine Leseaktion und das Basteln von Osterschmuck für den Marktbrunnen.

Von Steffen Brost