Besondere Aktion für Bad Dübens geplanten Skatepark

Bad Düben

Ein fester Tagesordnungspunkt bei Stadtratssitzungen ist der Beschluss über Annahme von Spenden. Bad Dübens Abgeordnete hatten zuletzt über stolze Beträge zu entscheiden, die verdeutlichen, inwieweit sich die Spender mit Initiativen ihrer Heimatstadt auseinandersetzen oder diese selbst ergreifen.

6800 Euro für Schnelltests

Zum einen ging es um 6800 Euro, die die Markt-Apotheke für Schnelltests der Bürger zur Verfügung gestellt hat, als die Kommune im März zeitiger als andere ihr eigenes Test-Konzept umsetzte und die Test-Kits noch nicht über den Landeshaushalt finanziert wurden.

Dübener spenden für den Skatepark

Zum anderen spendeten Kurstädter Geld für den geplanten Bike- und Skatepark an der Durchwehnaer Straße – insgesamt waren es diesmal 538 Euro. Zu den Namen auf der Liste der Spender gehört Andreas Janecek. Der 20-jährige zählt zu einer Gruppe junger Leute, die gemeinsam mit dem Bundespolizisten und passionierten Biker Guido Scholz vor zwei Jahren die Initiative für den Bau einer Anlage ergriffen. Unter dem Namen Biberlines plant nun eine Interessengemeinschaft von einigen Kindern, Jugendlichen und Eltern zum einen, möglichst bald einen Verein zu gründen, zum anderen das Projekt voranzutreiben.

2018 stellten sie in der Aula der Oberschule das Projekt Skate- und Bikepark in Bad Düben vor: Guido Scholz (rechts) sowie Tom Aurich, Max Kuntze, Tom Liebmann und Andreas Janecek. Quelle: Kathrin Kabelitz

Das aber soll nicht nur mit Worten passieren – auch mit Taten, denn das Projekt kostet richtig viel Geld. Andreas Janecek, der den Beruf des Zimmerers erlernt, hatte in seiner Freizeit mehrere Futterhäuschen für Eichhörnchen gebaut. Ein Bauwerk aus Holz, an dem sehr gut beobachtet werden könne, wie die possierlichen Tierchen ihre Nahrung aufnehmen. Vor allem für Kinder sei das sehr interessant. „Wir wollten die Häuschen auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen, so wie 2019 Glühwein. Aber der fand wegen Corona diesmal nicht statt.“ Also organisierten Andreas Janecek und Co. kurzerhand einen Gartenzaun-Verkauf in der Wittenberger Straße. Immerhin: 150 Euro kamen zusammen, die nun in den Topf für die neue Anlage fließen sollen.

Mit dem Verkauf solcher Futterhäuser für Eichhörnchen kamen 150 Euro für den Biker- und Skatepark in Bad Düben zusammen. Quelle: privat

Das steckt hinter dem Projekt Was ist geplant? Geplant ist gegenüber der Sporthalle in der Durchwehnaer Straße eine asphaltierte Pumptrack-Anlage für alle Rollsportbegeisterten jeden Alters. Selbst Rollstuhlfahrer können die Anlage nutzen. Mit einer reinen Dirt-Anlage soll ein reiner Fahrradbereich entstehen, der insbesondere die Nutzer mittleren Alters erreicht, die auch Ideengeber waren und in Bad Düben bisher keine Flächen nutzen konnten. Für die Kleineren ist ein Geschicklichkeitsparcours geplant Was soll noch entstehen? Mit einem integrierten Jugendbereich wollen die Initiatoren eine Begegnungsstätte für Jung und Alt nebst Fahrradwerkstatt schaffen. Ziel ist zudem eine coole Eventlocation für Outdoor-Disco bis Food-Truck-Festival. Der noch zu gründende Verein will bei der Organisation, Wartung und Pflege helfen. Grundsätzlich ist die Anlage frei zugänglich, Ältere sollten auf Jüngere achten, Erfahrene Anfängern helfen. Wie kann das Projekt unterstützt werden? Die Initiatoren hoffen zwar auf Fördermittel, brauchen aber für die Umsetzung der verschiedenen Komponenten noch Unterstützung. Spenden sind möglich unter Stadtverwaltung Bad Düben, Deutsche Kreditbank, IBAN: DE98 1203 0000 0001 3075 78.

Einnahmen dank Mitmachfonds und Ur-Krostitzer-Aktion

Rund 250 000 Euro und Eigenleistungen aber werden benötigt, um das Vorhaben an der Durchwehnaer Straße umzusetzen. In den letzten Monaten konnte dank des Engagements von Scholz und seinen Leuten einiges an Geld generiert werden. Beim sächsischen Mitmachfonds punktete das Projekt, bekam 15 000 Euro. Bei der Ur-Krostitzer-Aktion „Wahre Helden bewegen was“ heimsten die Dübener 1000 Euro ein.

Hoffen auf Fördermittel

Und der große Batzen, der noch fehlt? Der Stadtrat hat sich zu dem Projekt bekannt, die Stadt ist an Fördermitteln dran. Einfach ist das Verfahren nicht. Die Hoffnung auf den Zuschuss aus dem Programm Nationale Projekte Städtebau hat sich zerschlagen, ab Ende Juni fällt die Entscheidung, ob ein Förderantrag über den Bereich Kohle- und Strukturwandel gestellt werden kann. Die Förderfähigkeit sei gegeben, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), „wir mussten nochmal die Förderwürdigkeit darlegen“. Bad Düben sieht das Projekt auch als touristische Attraktion. Das Areal liegt direkt am Torgischen Weg zwischen Elbe- und Mulderadweg.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sozialprojekt Dirtpark

Stadt und Jugendliche hoffen auf das Go, das letztlich aus Berlin kommt. Baurechtlich sei alles so vorbereitet, dass Ausschreibungen und Vergaben für den Bau des Pumptracks zügig erfolgen könnten. Die ebenso für alle nutzbare Dirt- und Skill-Line soll im Rahmen eines Sozialprojektes mit den Jugendlichen entstehen. „Die Jugendlichen haben auch schon eine Menge Ideen, was dort entstehen kann“, sagt Guido Scholz.

Von Kathrin Kabelitz