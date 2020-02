Besucher haben Bock auf Dübens Ziegenböckchen

Bad Düben

Die beiden Ziegenböcke im Bad Dübener Rathausturm befinden sich derzeit noch im Winterschlaf. Sie könnten aber, falls sich das Wetter noch mehr von seiner frühlingshaften Seite zeigt, in diesem Jahr wohl etwas eher wieder zum Vorschein kommen.

Ziegenböckchen sind Besuchermagneten

Denn die beiden haben sich in den vergangenen Jahren zu regelrechten Besuchermagneten entwickelt. Immer von Ende März bis Ende November zeigen sich die Ziegenböcke zwischen 9 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde und stoßen mit ihren Köpfen zusammen. Das passiert unterhalb der Uhr am Rathausturm und ist vom Markt aus zu sehen.

Die Ziegenböckchen im Bad Dübener Rathausturm sind bereits eine kleine Touristenattraktion geworden. Quelle: Steffen Brost

Seit 2002 gibt es die Ziegenböcke wieder

Dieses historische Uhrenspiel gab es bereits vor dem Stadtbrand im Jahr 1716 und es wurde erst 286 Jahre später, am 25. Mai 2002, um 12 Uhr mittags wieder in Betrieb genommen. Die beiden Ziegenböcke wurden 2002 vom Markt-Apotheker Herbert Adelberger anlässlich des 300. Jahrestages der Gründung der Markt-Apotheke als Geschenk an die Stadt übergeben.

Zur vollen Stunde erscheinen die beiden Böcke aus zwei Türen unter der Rathausuhr zum Stundenschlag. Sie treffen in der Mitte zusammen und schlagen beim Klang der Glocke ihre Köpfe aneinander.

Im Rathaus soll kein „Bockmist“ verzapft werden

Hintergrund ist, dass im Rathaus gute Entscheidungen getroffen und kein „Bockmist“ verzapft werden soll. Dies belegt auch die Inschrift auf der Rückseite der Ziegenböcke.

Hinweis für die Touristen: In der Saison schlagen die Böckchen zwischen 9 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunden ihre Hörner aneinander. Quelle: Steffen Brost

Im Winter halten die beide Ziegenböckchen im Rathausturm quasi Winterschlaf. „Die Gäste in unserer Stadt fragen immer wieder mal nach, wann die beiden denn zu sehen sind. Deswegen halten wir die Winterpause so kurz wie möglich, und die könnte aufgrund des milden Winters diesmal besonders kurz ausfallen“, verspricht Markus Krisch aus dem Bad Dübener Bauamt.

Mechanik wird im Winter überholt

Die Winterruhe nutzt die Stadt, um die komplizierte Mechanik zu überholen und gegebenenfalls instandsetzen zu lassen. Denn die ist mit der Turmuhr gekoppelt. „Als die Technik eingebaut war, hatten wir in den ersten Wochen und Monaten mit einigen Kinderkrankheiten in der komplizierten Mechanik zu kämpfen. Doch nach so vielen Jahren läuft die Technik jetzt zuverlässig und ohne große Ausfälle“, erklärt Krisch. Nur selten würden Störungen im Betrieb auftreten, die dann auch schnell behoben würden.

Von Steffen Brost