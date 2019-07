Schnaditz

Mit einem dreisten Betrugsversuch ist ein unbekannter Täter an einem Mann aus dem Bad Dübener Ortsteil Schnaditz gescheitert. Der 71-Jährige ließ sich nicht von tollen Gewinnversprechen blenden, als er am Sonnabend angerufen wurde.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der Unbekannte gegen 14 Uhr per Telefon bei dem 71-Jährigen. Er erklärte dem Senioren, dass dieser zwar in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Allerdings müsse der 71-Jährige zuerst einmal selbst 750 Euro zahlen – und zwar zur Begleichung der Kosten für den Geldtransporter, die involvierte Sicherheitsfirma und den Notar. Danach werde er dann den Gewinn in Höhe von 59 500 Euro erhalten. Und nein, vom Gewinn können die Verwaltungskosten nicht beglichen werden, denn die Summe darf nicht bar entgegengenommen werden. Die ganze Prozedur sollte dann so ablaufen, dass der Mann zur nächsten Tankstelle fährt und dort Gutscheine für eine bestimmte Musikplattform und für einen Internet-Download-Dienst kauft. Die Gutscheincodes sollten dann am Telefon übermittelt werden.

Der 71-Jährige habe diese Idee aber ganz und gar nicht gut gefunden, so die Polizei weiter. Er beendete das Telefonat vorzeitig und informierte die Polizei.

Von lvz